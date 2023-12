Lorenzo Chiodarelli futuro campione italiano di ciclismo giovanile?

Non ha intenzione di fermarsi. Dopo la schiacciante vittoria sui i suoi avversari nel campionato regionale, Lorenzo Chiodarelli, 16 anni, studente dell’Itip Bucci di Faenza, adesso sta puntando a vincere il campionato italiano giovanile che si terrà nei primi di marzo in Toscana. Per questa nuova sfida e per portarsi a casa la vittoria si sta allenando 3 ore al giorno cinque giorni a settimana. Appassionato anche di musica, ma la bici rimane la sua priorità. Tra un allenamento e lo studio, ci ha potuto parlare della sua passione.

Intervista a Lorenzo Chiodarelli

Lorenzo quando hai iniziato ciclismo?

Ho iniziato quando avevo 7 anni. Mio nonno era un grande appassionato di ciclismo e questa sua passione mi ha contagiato, anche se i miei genitori non erano all’inizio molto favorevoli a questa mia scelta. La mia più grande soddisfazione nel ciclismo sono stati i 4 anni di impegno che mi permetteranno ora di partecipare al campionato italiano giovanile.

In che squadra gareggi?

Quest’anno mi trovo nella squadra di Cotignola e il prossimo anno correrò nella squadra ciclistica di Sant’Angelo di Gatteo.

Hai mai pensato di mollare?

No, anche se mi sono ritrovato varie difficoltà nel mio percorso. Non è facile gestire allenamenti, gare, scuola e famiglia tutto insieme.

A cosa punti ad arrivare e qual è stato il tuo premio più importante finora?

Ho partecipato a diversi campionati italiani e regionali e sono anche campione regionale su pista, però i livelli interazionali rimangono il mio sogno e voglio gareggiare come e il mio idolo Filippo Ganna, vincitore della medaglia d’oro dei giochi delle Olimpiadi di ciclismo.

Sylla Ousmane, Ikram El Baroudi, Piani Marco