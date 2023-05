Incendio alla Caviro: Vigili del fuoco al lavoro. Evacuata la cittadinanza nella zona

IN AGGIORNAMENTO

Nella giornata di Lunedì 8 maggio è scoppiato un incendio all’azienda Caviro nella zona nord di Faenza. I residenti parlano di una serie di esplosioni che hanno dato seguito alle fiamme. Hera ed Alpha Tauri hanno evacuate cautelativamente i dipendenti. Molte forze dei Vigili del Fuoco sono accorse sul posto per tentare di domare l’incendio, visibile fin dalle colline sopra la città.

L’incendio sta interessando circa una decina di serbatoi di alcool. Sentito al telefono il prefetto di Ravenna Castrese de Rosa afferma: ” Stiamo facendo evacuare tutte le persone nel raggio di un chilometri”.

Baldazzi (Direttore Caviro) – “Attivati i protocolli di sicurezza.” Confermata l’assenza di feriti

Intervistata da una testata locale il Direttore Generale del Gruppo Caviro, Fabio Baldazzi, ha raccontato quanto accaduto: “Non sappiamo ancora bene cosa sia successo. Abbiamo avvertito una grande esplosione seguita da alcune minori. Abbiamo immediatamente attivato i protocolli di sicurezza per l’evacuazione e in pochi minuti abbiamo svuotato l’azienda. L’area è circoscritta ed è presidiata dalla forze dell’ordine. E’ opportuno verificare alla fine del tutto, ma a nostra conoscenza tutte le persone che erano sul luogo di lavoro sono stati censiti in uscita. Le persone dovrebbero comunque essere tutto fuori e salve”

Isola: “Per ragioni di sicurezza necessario evacuare l’area nei 3 Km

Il sindaco Massimo Isola ha pubblicato un post informando dell’evacuazione in corso in seguito dell’incendio a tutela della popolazione nelle vicinanze di 1 Km. E’ stato inoltre attivato un numero di telefono per informazioni o segnalazioni allo 0546 691349. Il Sindaco, tramite la pagina facebook, ha confermato che il piano di evacuazione ha funzionato correttamente e i lavori di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso