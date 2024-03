Grande passione per le Vap: l’esperienza di Mattia, studente del Bucci

Amicizie e gare con studenti da tutta Europa nate tra cacciaviti e chiavi inglesi. Mattia Conficconi, 17 anni, studente dell’Itip Bucci di Faenza, frequenta il quarto anno ed è membro del progetto Vap “Vetture a Pedali”. Ci racconta della sua passione e della sua esperienza con le vetture a pedali.

Il Bucci e la passione per le Vap Vetture a pedali

“Si tratta di un progetto che mi ha sempre appassionato e a cui ho sempre partecipato fin dalle scuole medie – ci dice Mattia Conficconi, studente della 4DM e vincitore del campionato europeo 2023 in Francia -. Una volta arrivato all’Itip la passione per le Vap era ancora la stessa, così ho deciso di intraprendere questo progetto anche in questa scuola, spinto principalmente dalla curiosità di vedere come le macchine venissero lavorate”. Mattia spinto dall’interesse si è dato subito da fare all’interno del team e ci dice “Durante il progetto non si costruiscono solamente le macchine, ma vengono anche progettate le strategie di corsa da applicare durante la gara e la presentazione delle vetture durante la manifestazione d’apertura”. Il passo successivo allo sviluppo delle diverse macchine è la gara “Le prossime saranno a Cotignola e Faenza e saranno le prime due gare del campionato regionale di Vap 2024, ma non so ancora né quante né quali vetture gareggeranno – dice Mattia un po’ titubante – ma saranno sicuramente presenti le vetture ‘Leonardo’, ‘Carabinieri’ e ‘Nissan Skyline’ durante il campionato”.

L’organizzazione degli studenti nei team Vap

Parlando dei compiti assegnati ci dice “All’interno di tutti i team ogni componente può ricoprire compiti diversi e ciascun team è libero di scegliere se lavorare tutti insieme oppure se lavorare separati – introduce Mattia – nel mio caso il gruppo è composto solo da tre persone, quindi abbiamo deciso di non dividerci i compiti”, e Mattia all’interno del team ricopre il ruolo di meccanico e di pilota. “Credo che questo progetto sia adatto a tutti, maschi e femmine, in quanto non sono necessarie delle specifiche competenze meccaniche per svolgere i diversi compiti, purtroppo nel mio gruppo siamo solo maschi e nessuna femmina ” dice Mattia. Il progetto delle vetture a pedali è presente all’ interno dell’ istituto da diversi anni e coinvolge e appassiona molti studenti di tutte le classi. “Questo progetto mi piace molto e credo che questo offra la possibilità di instaurare ottimi rapporti di amicizia con tutti i membri dei diversi team e consiglio a tutti coloro che sono appassionati e interessati di partecipare senza farsi problemi”.

Elia Meci, Beatrix Linari