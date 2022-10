Crisi energetica e sport: il punto di vista di Nicola Bosi della Fit & Joy

Diversi centri sportivi, duramente colpiti dagli enormi rincari delle bollette energetiche, hanno già annunciato che nel prossimo inverno dovranno chiudere i battenti, per evitare un dissesto economico. Ma c’è anche chi si prepara ad affrontare a viso aperto quello che si prospetta come uno degli inverni più duri dal dopoguerra ad oggi. La palestra Fit&Joy di Faenza ha deciso che resterà aperta e senza aumentare le proprie tariffe. «Vogliamo stare vicini ai nostri iscritti, perché la salute e il benessere fisico sono preziosi, specie in momenti come questo», ricorda Nicola Bosi, socio del Fit&Joy Training Club insieme a Gian Paolo Pedna e Simone Panzavolta.

Il punto di vista di Nicola Bosi

«I faentini amano tenersi in forma e lo prova il numero elevato di centri fitness attivi rispetto alla popolazione – riprende Bosi – In città ce ne sono più di venti, a fronte dei sessantamila abitanti. Al faentino piace muoversi per mantenere uno stato di salute e di benessere, oltre che per un aspetto di performance sportiva. Per quanto ci riguarda, Fit&Joy negli anni ha sempre cercato di evolversi e rinnovarsi, per rispondere alle nuove richieste dei faentini, che oggi si muovono in maniera differente rispetto agli standard del fitness di venti anni fa. Abbiamo saputo metterci in gioco ed offrire un servizio sempre più di qualità». La palestra Fit&Joy è rimasta aperta anche durante la fase acuta della pandemia da Covid: «Non abbiamo mai interrotto completamente le attività. In zona rossa chiaramente non potevamo, ma appena siamo passati in zona gialla abbiamo ripreso a “muovere” i nostri iscritti all’esterno, nel parco del circolo tennis, anche grazie alla costanza del nostro staff, al quale vogliamo fare i complimenti per lo splendido lavoro che ogni giorno fanno».

Le proposte

Le proposte del Fit&Joy Training Club si possono riassumere in due grandi aree. La prima è quella olistica: corsi di yoga, pilates e ginnastica posturale. La seconda riguarda il tradizionale servizio di sala training, dove ci si può allenare in autonomia. Poi ci sono alcuni corsi specifici per chi vuole restare in forma o chi cerca una performance sportiva: lo Strong garage,lo Sport training, Qlino, il Calisthenics, una disciplina a corpo libero per aumentare la forza e la coordinazione. Fit&Joy è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21,30; il sabato dalle 9 alle 13.