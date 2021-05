Faenza Riparte: gli eventi di martedì 1 giugno

Domani, martedì 1 giugno,“Faenza Riparte” con gli appuntamenti del macro evento estivo, proposto dal Consorzio Faenza C’entro, in via Torricelli e corso Matteotti. Per l’occasione rimarranno chiusi al traffico, per consentire ai cittadini di visitare il mercatino di artigianato artistico e le proposte dei negozi aperti. Negozi aperti, aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, mercatini e musica live: questi gli ingredienti per far ripartire il centro storico dopo il periodo Covid. Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale.

Eventi, musica e food: Faenza Riparte da Corso Matteotti e Via Torricelli

Tanti eventi in Corso Matteotti: la Mangeria del Corso, in Corso Matteotti, proporrà un menu dedicato, con aperitivi e menu romagnolo o vegetariano. La cena sarà accompagnata dalla voce di Jennifer Vargas, giovane cantante soul, pop e RnB di origine cubana, che vanta collaborazioni come corista per Zucchero e Mario Biondi. La proposta musicale è a cura dell’associazione Rumore di Fondo, che per il secondo anno propone la rassegna Balconi&Cortili, all’interno del progetto Ripartiamo con la Cultura promosso dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina.

Campagna Amica: prodotti Km 0 in Piazza del Popolo Faenza

In Piazza del Popolo, dalle 17.30, sarà possibile acquistare presso il Mercato di Campagna Amica prodotti della buona agricoltura a km zero; dalle 19.30 in piazza Martiri della Libertà per l’apericena al Bar al Moro By Pepita, sorseggiando un drink in compagnia della musica di Doctor DJ.

Visite al Museo Internazionale delle Ceramiche con la mostra Alfonso Leoni

Il Museo Internazionale delle Ceramiche, dalle 18.00, organizza visite guidate per scoprire la mostra “Alfonso Leoni. Genio Ribelle”. I posti sono limitati perciò è obbligatoria la prenotazione contattando il museo al numero 0546 697311 o a info@micfaenza.org.

Il programma completo delle iniziative è in continuo aggiornamento e disponibile su www.faenzacentro.it e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.“Faenza riparte” è un’iniziativa del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna