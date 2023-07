Eventi atmosferici del 23-25 luglio: La BCC estende gli interventi straordinari già previsti per le alluvioni.

Nelle ultime giornate, violenti temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento hanno colpito i territori del ravennate e del lughese, causando gravi danni alle infrastrutture, agli edifici, alle coltivazioni e ai mezzi.

In risposta a questa emergenza, la BCC ha attivato una serie di misure straordinarie per sostenere i cittadini e le aziende colpite. Tra queste misure, vi è la sospensione delle rate dei finanziamenti in essere per un periodo di 12 mesi, l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate e la possibilità di anticipare i rimborsi assicurativi direttamente sul conto corrente.

Inoltre, sono previste ulteriori agevolazioni riservate ai Soci della Banca.

Afferma la nota de LA BCC: “Con queste iniziative, la BCC vuole dimostrare la vicinanza alle famiglie e alle aziende colpite dai disastri naturali. La Banca intende assumersi la responsabilità del proprio ruolo come punto di riferimento per le comunità locali e il territorio, offrendo il suo supporto durante questa fase difficile.”

Foto tratta da Il Piccolo