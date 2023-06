Emergency prosegue le sue attività in città in seguito all’alluvione

In relazione all’emergenza alluvionale che ha colpito la Romagna, l’associazione umanitaria Emergency, da settimane impegnata a fianco della macchina degli aiuti alla popolazione, proseguirà le sue attività.



Nello specifico il gazebo infopoint di Emegency, in piazza della Libertà, di fronte alla fontana monumentale, rimarrà aperto tutti i giorni, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, fino a domenica 25 giugno per raccogliere le segnalazioni dai cittadini e per coordinare i volontari in aiuto ai faentini nelle richieste di intervento. Mentre fino a venerdì 30 giugno continua, sempre da parte dei volontari di Emergency, la distribuzione porta a porta di prodotti per la distribuzione prodotti per l’igiene della casa e della persona ogni giorno, dalle 9 alle 19, lungo le vie di Faenza e dei comuni limitrofi.