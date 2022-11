“Echoes”: tre incontri dedicati alle realtà ecomuseali del territorio romagnolo a dicembre

Il GAL l’Altra Romagna organizza, nell’ambito del progetto di cooperazione europea Echoes, tre incontri dedicati ad altrettante realtà eco museali del territorio romagnolo: IDRO – Ecomuseo delle acque di Ridracoli, Il giardino delle erbe Augusto Rinaldi Ceroni, Museo del paesaggio dell’appennino faentino. Si tratta di tre momenti di incontro e confronto per scoprire i saperi, le tradizioni, la storia, gli usi e gli antichi mestieri della memoria. Un valore che può essere trasmesso alle nuove generazioni per creare nuove opportunità d’impresa e di lavoro.

Il progetto Echoes

Nell’ambito del Progetto di cooperazione europea “ECHOES” che prevede la collaborazione di 7 Gruppi di Azione – 4 italiani, 2 finlandesi e 1 svedese – il “Gruppo d’Azione Locale” GAL L’Altra Romagna, da trent’anni impegnato nella promozione e sviluppo per il miglioramento socioeconomico delle attività rurali, organizza tre appuntamenti per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza, dedicati a tre ecomusei rappresentativi del territorio romagnolo. Che cos’è un Ecomuseo e qual è il suo ruolo nella società di oggi? “L’Ecomuseo è un museo non tradizionale formato da un’area di territorio che conserva, valorizza, tutela e fa conoscere il proprio patrimonio culturale e ambientale, naturalistico e storico-artistico grazie al coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali.”

Gli obiettivi di Echoes

Questi gli obiettivi del progetto:

• rafforzare la capacità delle istituzioni di applicare modelli innovativi per mezzo di strategie e azioni concrete per la protezione e l’uso sostenibile del patrimonio culturale immanente

• valorizzare l’identità dei luoghi – il territorio, la memoria, le tradizioni e le usanze –

• promuovere nuove opportunità di lavoro per i giovani e l’imprenditorialità, la promozione e gli investimenti attraverso lo scambio di sapere generazionale.

Progetto di Cooperazione Transazionale “ECHOES”: le date

Il primo appuntamento dedicato a IDRO – Ecomuseo delle acque di Ridracoli (FC) si terrà il 1° dicembre 2022 dalle 18 alle 19.30 presso la Sala del Centro Culturale “Sandro Pertini” in via Porzia Nefetti 3, Santa Sofia, (FC). Il secondo incontro avrà luogo il 5 dicembre 2022 dalle 18 alle 19.30 presso Il giardino delle erbe Augusto Rinaldi Ceroni in via del Corso 6, Casola Valsenio (RA). Il ciclo si chiuderà il 6 dicembre 2022 dalle 18 alle 19.30all’Ecomuseo del paesaggio dell’appennino faentino in piazza Ivo Mazzanti presso la Rocca di Riolo Terme (RA).

Modalità di svolgimento degli incontri

Gli incontri si svolgeranno in modalità mista, in presenza nelle sedi indicate e on-line su Google Meet https://meet.google.com/srz-sdtn-oda. Moderatore delle tre serate sarà Fausto Faggioli Territorial Markerting Manager.

Info

Per ulteriori informazioni: www.altraromagna.net, E-mail: info@altraromagna.net, Tel: +39 0547 698 301