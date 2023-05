Come fare il volontario nell’alluvione

In relazione all’emergenza alluvionale che ha colpito l’Unione della Romagna Faentina moltissime persone da giorni offrono la propria disponibilità per dare una mano in questo momenti difficilissimi. Per una migliore organizzazione e per poter permettere di aiutare in massima sicurezza il Comune di Faenza ha attivato un servizio di gestione dei volontari chiamato ‘Volontari SOS’.

Per poter far parte della squadra occorre registrarsi sul sito internet raggiungibile al link: https://www.volontarisos.it. Verranno chiesti i dati personali e si scegliere una password. Una volta avuto accesso al portale internet, sarà necessario scegliere gli il Comune di riferimento, al momento Faenza, Castel Bolognese o Riolo Terme. Sono attivi solo i comuni per cui sono presenti i turni; gli altri tre si attiveranno appena ci saranno le condizioni perché i volontari possano raggiungere i luoghi colpiti dall’alluvione e ancora senza collegamenti.

Una volta all’interno della piattaforma si dovrà poi indicare il turno al quale iscriversi e, cliccando sul bottone ‘+’, si avrà la possibilità di verificare il ‘posto disponibile’. Sono indicati gli appuntamenti suddivisi per giorni di intervento, fasce orarie e luoghi di ritrovo. Dopo questa procedura la presenza è automaticamente confermata nel luogo indicato dove ci si dovrà poi indirizzare.

INFORMAZIONI UTILI

Le persone che su base volontaria ed occasionale si rendono disponibili ad aiutare a ripulire da fango e detriti le abitazioni colpite dall’alluvione, per soli fini di solidarietà umana e quindi a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione, devono essere in possesso di una serie di requisiti: maggiore età, dotazione di abbigliamento adeguato: stivali alti di gomma e guanti di gomma; dotazione di attrezzatura utile: spazzolone / badile / pala ed essere autosufficienti per acqua, cibo e alloggio.

Norme comportamentali di auto-protezione da osservare: non avventurarsi in aree in cui sono in corso lavorazioni, non praticabili o interdette: seguire le indicazioni generali del personale di protezione civile e delle forze dell’ordine; indossare abbigliamento adeguato e utilizzare attrezzatura personale sotto la propria responsabilità.

Indicazioni per la logistica: limitare al massimo gli spostamenti, i volontari dovranno operare ciascuno nella zona più vicina a quella in cui risiede, fra quelle indicate. Chi arriva in città dall’autostrada dovrà lasciare l’auto prima del cavalcaferrovia (es. presso il Centro Commerciale La Filanda).

Il volontario dichiara di essere informato che: in ragione della straordinarietà e portata dell’evento, non è possibile fornire formazione specifica per il tipo di attività di volontariato, non è quindi possibile fornire copertura assicurativa, per cui il rischio per eventuali infortuni e danni rimane a carico del volontario

Coloro che avessero necessità di un aiuto specifico posso richiedere l’ausilio di volontari scrivendo al seguente indirizzo: consultavolontariatofaenza@racine.ra.it

La piattaforma Volontari SOS è stata sviluppata da Fabio Zaffagnini e il team di rockin 1000 per aiutare gli enti locali in queste ore drammatiche nella gestione delle tante richieste di aiuto. La piattaforma conta al momento 10.000 iscritti e coinvolge oltre 10 comuni della Romagna colpiti dalla alluvione.