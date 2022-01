Proposta di una circonvallazione nord a Faenza: la mozione di alcuni gruppi consigliari

Un tema spesso al centro di dibattito sulla mobilità faentina è quello della realizzazione di una viabilità perimetrale a nord della città per far defluire il traffico interno. Faenza Cresce, PD, M5S e Faenza Coraggiosa chiedono quindi alla Giunta Comunale uno studio di fattibilità per l’infrastruttura della Circonvallazione Nord.

La proposta di una circonvallazione Nord a Faenza

La possibilità di realizzare una viabilità perimetrale a nord per rendere più fluido il deflusso del traffico dentro la città di Faenza è una questione che si rende necessaria considerato l’aggravarsi delle condizioni di traffico lungo le direttrici di attraversamento del centro urbano a valle, interessando principalmente la Via Emilia / Borgo, Via F.lli Rosselli, Viale delle Ceramiche, Viale IV Novembre, Via Tolosano, Cavalcavia. Il Piano Strutturale Comunale Associato di Faenza e dei comuni della Romagna Faentina (2009) ha infatti da tempo individuato un’ipotesi di tracciato per la cosiddetta “circonvallazione Nord” e il progetto e i relativi interventi di miglioramento dell’accessibilità urbana della città sono stati inoltre inseriti nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025 approvato dalla Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna nel 2021. La realizzazione di questa infrastruttura potrebbe migliorare in modo significativo la qualità della vita e il benessere di chi risiede in città in quanto potrebbe comportare infatti una diminuzione dei tempi di percorrenza e del traffico con significativo aumento della qualità dell’aria, spostando verso l’esterno flussi di traffico di attraversamento su cui non sarebbe possibile incidere in termini di politiche di mobilità sostenibile. Per procedere nel percorso di valutazione e di decisione, manca quindi uno studio preciso che possa valutare in modo oggettivo tutti gli impatti di questa opera, in termini di convenienza ambientale e per il benessere e la vivibilità del centro urbano. È fondamentale infatti procedere

con questo tipo di analisi per fugare ogni dubbio e poter disporre delle informazioni necessarie a valutarne l’impatto economico, sociale, ambientale. È inoltre opportuno che questa infrastruttura possa inserirsi in maniera organica e coerente rispetto ai piani territoriali locali vigenti. In modo particolare si ritiene necessario che essa sia complementare al PUMS e possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi che questo piano si è dato: realizzare una complessiva riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico locale, della mobilità ciclo-pedonale e di quella, in generale, sostenibile ‘a corto raggio’, migliorando l’accessibilità urbana.

La mozione dei gruppi consigliari

Con queste premesse i gruppi consigliari Faenza Cresce, PD, M5S e Faenza Coraggiosa hanno trasmesso una mozione per la discussione nel prossimo consiglio comunale utile, che impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a: