Il 12 dicembre alle 18 il C-Lab Day all’interno del Contamination Lab

Lunedì 12 dicembre alle 18 presso la Sala Polivalente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, in Via S. Giovanni Bosco 1, si terrà il C-Lab Day, la presentazione pubblica del percorso e dei progetti dei quattro team ospitati all’interno del pre-incubatore Contamination Lab.

C-Lab Day

Un evento dove i ragazzi in prima persona racconteranno chi sono, come hanno iniziato, cosa si augurano per il loro futuro nella speranza di essere partecipi nello sviluppo del nostro territorio e di come il Contamination Lab ha contribuito al perfezionamento della loro idea imprenditoriale. I quattro team che stanno ultimando la loro esperienza formativa avviata a inizio anno sono: Memora video agency, Defaience, Foore Animation e Aura. Saranno inoltre presentate le varie attività svolte durante l’ultimo anno e il bando 2023 per ospitare nuovi team con progetti imprenditoriali da sviluppare all’interno del Contamination Lab.

Come funziona?

Qui i requisiti per partecipare: https://fondazionemontefaenza.it/bando-x-idee-imprenditoriali-2023/

I team ammessi riceveranno gratuitamente per 12 mesi:

– ufficio attrezzato

– seminari formativi (Startup School)

– affiancamento di esperti dedicati

– networking con realtà del territorio

A chi è rivolto il bando?

Possono presentare domanda di partecipazione gruppi di minimo due persone, in età compresa tra i 17 e i 38 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Comune di Faenza o in un raggio di 50 km dal Comune di Faenza, non ancora costituiti giuridicamente in forma d’impresa o di attività libero professionale. Almeno un componente del team dovrà possedere i requisiti sopra descritti. Saranno valutate con particolare interesse idee innovative nei seguenti ambiti tematici: materiali avanzati, IT & digital transformation, comunicazione, web e multimedia, design dei servizi e del prodotto, rigenerazione urbana, food & wine, agricoltura & agritech, turismo.

Modalità di partecipazione e selezione delle idee

Per partecipare occorre inviare i materiali contenuti nella sezione Scarica il bando. I team proponenti di progetti che saranno valutati positivamente potranno essere invitati a partecipare a un colloquio di presentazione della propria idea di fronte all’Advisory Board, costituito da rappresentanti del mondo universitario e del campo imprenditoriale locale, per approfondirne la valutazione. Il bando scade il 20 gennaio 2023.