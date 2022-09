Attorno a quel fuoco: una serata per gli scout di ieri e di oggi

Sei stato scout almeno una volta nella vita? Allora ricorderai l’odore del fuoco di bivacco e i canti, le risate, i racconti scambianti con i volti illuminati dalla luce tremolante della fiamma.

Attorno a quel fuoco: 100 anni di scoutismo faentino AGESCI

Domenica 18 settembre lo scoutismo faentino celebra la serata conclusiva degli eventi che hanno animato tutto il 2022 per festeggiare i 100 anni. L’evento Attorno a quel fuoco si terrà presso il Parco Baden-Powell di Faenza (Zona Orto Bertoni) ed è aperto a tutti gli scout di ieri, di oggi e di domani che potranno – solo se vorranno – condividere con un canto, un racconto o uno sketch il proprio pezzetto di questi 100 anni di avventura

Il programma dell’evento

Alle 19:00 ci sarà una breve cerimonia di chiusura del Centenario e l’inaugurazione del pilastrino per la Madonna degli Scout. Dopo la cerimonia iniziale, alle 19.30 avverrà la suddivisione diversi gruppi con una cena al sacco, e per vivere attorno al fuoco una serata di condivisione senza età delle avventure di questi 100 anni, in un clima di fuoco di bivacco: chiunque volesse, da solo/a o in gruppo, potrà portare un racconto (personale o di fantasia), un canto, uno sketch, o semplicemente partecipare ascoltando.

Alle 20:30 inizierà l’animazione dei fuochi che si concluderà alle 21:40. Ogni fuoco durerà circa un’ora per dare a ciascuno il proprio tempo si raccomanda una durata di 5 minuti a intervento. Al termine dei fuochi, chi vorrà potrà partecipare alla condivisione dei campi e delle route estive dei Clan di Faenza

È possibile partecipare anche solo ai fuochi (saltando cerimonia e cena al sacco), arrivando entro le 20:30.