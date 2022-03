Torna in Piazza del Popolo a Faenza “Aspettando Bell’Italia” dall’11 al 13 marzo

Da venerdì 11 a domenica 13 marzo torna “Aspettando Bell’Italia”, la mostra mercato dedicata alla tradizione culinaria di tutte le regioni italiane. L’evento, organizzato da Blu Nautilus, gode del patrocinio del Comune di Faenza e

della collaborazione di Faenza C’entro.

“Aspettando Bell’Italia”: l’appuntamento con “Ieri l’Altro”

“Aspettando Bell’Italia” è organizzata dalla società Explicom con il supporto delle Associazioni del Commercio e dell’Artigianato e con la collaborazione del Consorzio Faenza C’entro. L’evento ha il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza. Domenica 13 marzo, dalle 9 alle 18, in Piazza del Popolo a Faenza, secondo appuntamento del 2022 con “Ieri l’Altro”, la mostra mercato di antichità, vintage, modernariato e collezionismo. Protagonisti saranno sessanta antiquari, rigattieri e collezionisti provenienti sia dall’Emilia Romagna che dalle regioni limitrofe, per una mostra dedicata ai tanti appassionati di manufatti, arte, ricordi ed oggetti “di una volta”. Il flea market, nel suo nuovo allestimento in piazza del Popolo, ha attirato un pubblico numeroso, tanto che l’appuntamento con Ieri L’Altro è diventato a cadenza mensile anche per tutto il 2022 (ad eccezione dei mesi di giugno, agosto e dicembre).

Prodotti tipici

Per tutto il week end in piazza della Libertà si potranno così acquistare e degustare, dalle 9.30 alle 20, le specialità enogastronomiche regionali del Paese. Dal pecorino sardo ai cannoli siciliani, dalla piadina romagnola al lardo di colonnata e allo speck alto atesino: la piazza di Faenza si animerà per un fine settimana di profumi ad allietare i gusti di tutti i golosi e degli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento saranno gli stessi espositori che grazie ai loro prodotti trasformeranno il centro di Faenza in un “gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

Info

Per info Blu Nautilus srl tel.054153294 info@fiereantiquariato.it. Ulteriori informazioni sulla pagina FB del Consorzio Faenza C’entro e di Bell’Italia Tour