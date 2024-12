Manuela Rontini nominata sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna

Manuela Rontini è stata designata sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna nella nuova giunta guidata da Michele de Pascale. L’incarico arriva dopo due mandati come consigliera regionale, durante i quali ha ricoperto ruoli rilevanti, tra cui la presidenza delle commissioni Ambiente e Politiche Economiche.



La sua nomina riflette il riconoscimento per l’esperienza maturata in ambito istituzionale e il contributo offerto durante la recente campagna elettorale regionale, che ha visto l’elezione di de Pascale come presidente. Nel suo nuovo ruolo, Rontini sarà impegnata nel coordinamento delle attività della Presidenza, con l’obiettivo di sostenere le priorità strategiche della giunta e il dialogo con il territorio