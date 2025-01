Addio a Claudia Baccarini, la donna più longeva d’Italia

Ci lascia Claudia Baccarini, nata a Faenza il 13 ottobre 1910, figura simbolica per la comunità locale e per l’Italia intera. Con i suoi 114 anni di vita, infatti, è stata riconosciuta come la donna più longeva d’Italia, rappresentando un legame vivente con oltre un secolo di storia.

Sposata con Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, Claudia ha dedicato la sua vita alla famiglia, crescendo dieci figli e mantenendo uno stretto legame con il tessuto sociale e religioso della città. La sua longevità è stata attribuita anche al suo stile di vita sobrio e equilibrato, caratterizzato da una dieta moderata e l’assenza di fumo. La sua scomparsa, avvenuta nella notte della Vigilia di Natale, ha segnato la perdita di una testimone preziosa della storia collettiva, apprezzata per la sua resilienza e per l’importante ruolo nella comunità.

L’amministrazione comunale di Faenza ha espresso profondo cordoglio, sottolineando il valore della sua memoria storica e l’esempio lasciato alla città.