Nuove attrezzature ludiche per il Giardino di Borgo Tuliero

Nei giorni scorsi, il Giardino di Borgo Tuliero di via Tombarelle è stato oggetto di un intervento di miglioramento da parte del personale del Servizio manutenzione del Verde, dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina.

I nuovi giochi

L’operazione ha previsto la sostituzione di un gioco rimosso con un nuovo ‘dondolo-bilico’ e l’installazione di tre nuove attrezzature ludiche: due giochi a molla e una casetta, arricchendo così l’offerta per i più piccoli. Il sindaco Massimo Isola e l’assessore con delega al verde, Massimo Bosi, per ufficializzare la consegna delle nuove installazioni, hanno incontrato alcuni residenti della frazione faentina. Il momento è stata anche l’occasione per raccogliere segnalazioni e proposte da parte dei residenti, nell’ottica di una costante attenzione sulla qualità degli spazi pubblici e al benessere dei cittadini nelle frazioni della città.

Le altre nuove installazioni nei parchi di Faenza

Dopo le attrezzature installate nel Parco Cola e nel Giardino Caduti di Superga, l’intervento nel Giardino di Borgo Tuliero, richiesto da tempo dalle famiglie della frazione e che potrà essere usufruito anche dai bambini che frequentano la vicina scuola per l’infanzia Arcobaleno dell’Istituto Comprensivo Europa, sottolinea l’attenzione dell’amministrazione che continua a investire nel miglioramento delle aree verdi della città, con interventi pensati per rendere gli spazi pubblici più accoglienti e vivibili, soprattutto per le famiglie e i bambini. Nei prossimi giorni sono in programma nuove installazioni in altre aree verdi.