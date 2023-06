Ascom Faenza: giovedì 29 un concerto per celebrare la forza degli imprenditori per la città

In risposta all’alluvione che ha colpito la nostra amata città di Faenza e la regione dell’Emilia-Romagna e in particolare le attività d’impresa nel settore del commercio, dei servizi e del turismo, si terrà un concerto benefico straordinario in Piazza della Libertà (adiacente a Pizza del Popolo) il giovedì 29 giugno alle ore 21.00. L’evento è organizzato dalla storica band manfreda ‘Roger & Group che proporrà un vasto repertorio delle più belle cover anni ’60, ’70 e ’80 con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di Confcommercio Ascom Faenza, l’ingresso è gratuito e gli spettatori avranno la possibilità di effettuare un’offerta libera per contribuire alla raccolta fondi.

Carugati: “Una serata per riunire le persone attraverso la musica e celebrare la forza degli imprenditori”

“Riteniamo che l’accesso gratuito al concerto sia un modo per rendere l’evento aperto a tutti e per coinvolgere il maggior numero possibile di persone nella causa della solidarietà ha dichiarato il direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati. La serata sarà un’opportunità per riunire le persone attraverso la musica, celebrare la forza e la resilienza degli imprenditori ed offrire un aiuto concreto a coloro che ne hanno più bisogno. Ricordo inoltre il nostro conto corrente provvisorio di raccolta fondi IT 85 C 08542 23700 000000731503 a sostegno delle imprese alluvionate.”

I fondi raccolti durante l’evento saranno interamente destinati a sostenere tutte quelle attività d’impresa alluvionate di Faenza. Le donazioni contribuiranno a fornire un aiuto immediato alle attività colpite, supportando le spese di riparazione delle sedi danneggiate, il ripristino delle scorte e il sostegno finanziario per superare questo momento difficile. L’obiettivo è fornire un sostegno concreto alle attività per aiutarle a tornare sulla strada della ripresa e della prosperità.