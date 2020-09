Alessandra Cavina si dimette da vicepresidente di Faenza nel Cuore: “Traditi gli ideali dell’associazione”

«Con questa nota intendo rendere pubblica la mia decisione di dimettermi dal ruolo di vice presidente di Faenza nel Cuore e da ogni legame con questa associazione»: con queste parole Alessandra Cavina prende le distanze dalla realtà associativa nata nel 2019 e promossa dal gruppo dirigente della lista civica Insieme per Cambiare. «Lista civica presieduta da Paolo Cavina, capogruppo della stessa in Consiglio Comunale, nella maggioranza di centrosinistra di Faenza – prosegue la nota – Ho svolto il mio ruolo a favore dell’associazione convinta di poter portare un contributo positivo per l’inclusione sociale e la solidarietà verso le fasce più deboli della nostra città».

L’associazione promossa dal gruppo dirigente di Insieme per Cambiare

«A fine luglio Insieme per Cambiare ha secondo me deciso di tradire questi principi, accettando di rappresentare la destra regressiva della Lega di Matteo Salvini, della Meloni e di Adinolfi, nonostante per anni avesse combattuto, anche dai banchi del Consiglio Comunale, quelle idee e quel modo di fare politica – prosegue la nota – Io non sono disponibile a tradire gli ideali che mi avevano mosso per donare il mio impegno a Insieme per Cambiare e Faenza nel Cuore e sento il bisogno di dichiararlo pubblicamente a tutti quei cittadini faentini che hanno partecipato alle attività dell’associazione che avevo contribuito a promuovere».