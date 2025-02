Coppa Davis e Billie Jean King Cup in arrivo al Tennis Club Faenza

Un evento eccezionale, forse irripetibile. Sabato 8 febbraio la Federazione Italiana Tennis e Padel consegnerà al Tennis Club Faenza la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due più importanti trofei internazionali per nazioni, entrambi vinti alla fine dello scorso anno dalle nazionali azzurre maschile e femminile. Il Circolo di Via Medaglie d’Oro esporrà le due prestigiose coppe nei propri locali per tre giorni, fino alla mattina dell’11 febbraio. Tutti i cittadini potranno visitarle, ammirarle e casomai scattarsi una foto ricordo.

Le parole del presidente Andrea Ciani

“Siamo estremamente emozionati per la possibilità di ospitare presso il nostro Circolo due trofei tra i più importanti del mondo dello sport. E’ un onore che la Federazione Tennis e Padel ha riservato a pochissimi circoli sul territorio nazionale e permetterà a tutti i nostri ragazzi e agli appassionati di festeggiare dal vivo la vittoria delle squadre italiane in Coppa Davis e Billie Jean King Cup nel 2024. Coglieremo l’occasione per celebrare il tennis faentino, che ha trascorsi importanti in queste competizioni, in un evento che stiamo organizzando per sabato 8 febbraio al Circolo di Faenza”.

La storia delle due coppe

Famosa al di fuori dagli ambienti del tennis anche per la sua straordinaria bellezza, la Coppa Davis è un trofeo che gira per il pianeta (assegnato alla nazione detentrice del titolo mondiale) dal lontano 1900, l’anno in cui venne istituito. Forse in pochi sanno che il torneo è intitolato al tennista statunitense Dwight Filley Davis, che nel 1899 ne progettò la formula iniziale. La Coppa e il suo meraviglioso piedistallo pesano complessivamente 105 chili, hanno undiametro di 107 centimetri e un’altezza di 110 centimetri. Nel 2024 la nazionale azzurra formata da Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli, Bolelli, Vavassori e capitanata da Volandri l’ha vinta per il secondo anno consecutivo, portando a tre i successi italiani nell’albo d’oro, dopo la storica vittoria ottenuta da Panatta e compagni nel 1976. La Billie Jean King Cup è il trofeo istituito nel 1960 e assegnato alla nazionale femminile campione del mondo. Anch’essa è detenuta dall’Italia, che l’anno scorso l’ha conquistata con la squadra formata da Errani, Paolini, Cocciaretto, Bronzetti, Trevisan e capitanata da Garbin. Denominata in precedenza Federation Cup, è stata così ribattezzata nel 2020 in omaggio alla tennista statunitense Billie Jean King, oggi 81enne, in passato tra le fondatrici della Women Tennis Association e sostenitrice della lotta al sessismo nello sport. L’Italia ha vinto questa competizione cinque volte. E nel 2024, per la prima volta nella sua storia, il tennis italiano ha fatto la doppietta, trionfando a livello mondiale sia con la nazionale maschile che con quella femminile.