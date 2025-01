Lo studio faentino LBLA&partners trionfa al Premio Regula 2024

Lo studio di architettura faentino LBLA&partners, composto da Gabriele Lelli, Roberta Bandini e Andrea Luccaroni, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento alla VII edizione del Premio Regula, il più importante riconoscimento italiano dedicato all’eccellenza nella progettazione architettonica, design e sostenibilità.

I due progetti vincitori

La cerimonia, svoltasi a Roma nella cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, ha visto la partecipazione dei più importanti protagonisti del settore. Tra questi, lo studio faentino si è distinto per l’originalità e l’innovazione dei suoi progetti, la “Casa palafitta” e gli interni della torre “Topcode”. La prima, una residenza unica nel suo genere, è stata realizzata attraverso un intervento di sopraelevazione leggera su un edificio esistente, dimostrando come sia possibile coniugare rispetto per il passato e innovazione tecnologica. Gli interni della torre topcode, invece, si caratterizzano per una grande attenzione ai dettagli e per l’utilizzo di materiali innovativi, creando ambienti di lavoro altamente performanti e confortevoli. Un successo che valorizza il territorio Il successo dello studio LBLA&partners è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità faentina. I progetti premiati non solo rappresentano un’eccellenza a livello nazionale, ma valorizzano anche il territorio, dimostrando come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità e qualità.