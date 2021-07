Protezione Civile Faenza: a Faenza nuove abilitazioni

Nuove abilitazioni per la Protezione Civile. Negli scorsi si sono tenute le prove che hanno portata nuovi inserimenti fra i volontari dopo il rallentamento degli innesti dovuto all’emergenza Covid-19. Non appena però la situazione ha permesso lo sblocco dei corsi, il Coordinamento di Ravenna, in accordo con l’Agenzia per la Sicurezza territoriale ha organizzato due corsi base.

I corsi si sono svolti nel rispetto dei decreti e dei protocolli sanitari e, nelle ore di formazione, sono stati toccati diversi temi legati alla legislazione che regola i compiti dei volontari, le strutture organizzative, il concetto di rischio e l’attivazione di emergenza generica. I due corsi hanno abilitato in totale 67 nuovi volontari.

Protezione Civile Faenza: al via nuovi eventi formativi per aumentare le specializzazioni

Il Coordinamento Volontariato Protezione Civile Ravenna OdV, secondo quanto previsto dal Piano operativo annuale 2021, nella seconda metà dell’anno si vedrà impegnato a organizzare diversi nuovi eventi formativi per aumentare le specializzazioni dei volontari che operano nella provincia. Tra i corsi che verranno organizzati ci saranno quelli di psicologia d’emergenza, per addetti all’antincendio boschivo, per l’utilizzo delle gru autocarro, per addetti alle emergenze idrauliche, per operatori di macchine operatrici movimento terra, per capisquadra e per addetti alla segreteria d’emergenza.