Walter Veltroni a Faenza il 4 aprile alle 18.30 per presentare il suo ultimo libro “La scelta”

Lunedì 4 aprile alle 18:30 presso la sala del Consiglio Comunale a Faenza in Piazza del Popolo Walter Veltroni presenta il suo ultimo romanzo “La scelta”, appena edito da Rizzoli. Dialoga con l’autore Carmelo Domini, direttore del Corriere Ravenna. Interviene il sindaco Massimo Isola. L’evento è organizzato dalla Libreria Moby Dick in collaborazione con il Comune di Faenza.

“La scelta”

Nel torrido luglio del 1943, in una casa dei un quartiere popolare di Roma la quattordicenne Margherita diventa donna e si sente sola. La madre Maria è sempre fuori casa in cerca di cibo, il fratello maggiore Arnaldo si ribella alla famiglia, il padre Ascenzo, fascista della prima ora, lavora come usciere all’agenzia di stampa Stefani. Ma tutto sta per cambiare: Roma è bombardata, Mussolini cade e padre e figlio si ritrovano nemici. Ognuno deve fare la propria scelta di fronte alla Storia.

Chi è Walter Veltroni

Walter Veltroni è stato direttore dell’Unità, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico. E’ autore di numerosi saggi e romanzi, regista di documentari e collabora con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport

Info

L’incontro si terrà nel rispetto delle vigenti norme anticovid. Per altre informazioni: info@libreriamobydick – 0546 663605