Da Faenza, bijoux unici ed eccellenze handmade con Serendipity Design

Non solo deriva dalla parola “Serendipità”, termine a sua volta di derivazione inglese (fu coniato nel 1754 dall’autore inglese Horace Walpole, che si ispirò a una parola originaria dello Sri Lanka) , ma indica anche la felicità nel fare scoperte puramente casuali, magari trovando una cosa imprevista e totalmente inaspettata mentre se ne stava cercando un’altra: questa è l’essenza, il nocciolo del termine “serendipity”, che recentemente è diventato anche il concetto identificativo di un marchio di bijoux interamente made in Italy, e più precisamente a Faenza. Nato in pieno periodo di lockdown (tra marzo e aprile) il brand di bijoux Serendipity design è frutto di un’idea di Ilaria Matatia, giovane consulente risorse umane a Milano, “costretta” come molti della sua generazione e non solo a fare smart working a causa dell’emergenza Covid.

L’idea di Ilaria Matatia

A volte , periodi di crisi come quello che abbiamo passato lo scorso inverno (e che stiamo passando tuttora) possono rivelarsi veri e propri propulsori di idee geniali e creative. Classe 1993, Ilaria ha sempre nutrito la passione di creare gioielli; già dai tempi delle scuole medie creava piccoli bijoux che poi distribuiva alle compagne. Dopo aver accantonato per qualche tempo la vena creativa, ha sfruttato il momento del lockdown per nutrire nuove ispirazioni e nuove idee e, dopo qualche ricerca su internet e sui social più usati dai giovani ha cominciato a “fare sul serio”, creando un vero e proprio sito web con tanto di sezione e-commerce per gli acquisti (lo si può visitare cliccando su www.serendipitybijoux.com ), una pagina su Instagram da seguire al tag @serendipity_design20), e una relativa pagina Facebook (serendipity_design). E non solo: nel tempo si è anche avvalsa della collaborazione di influencer per sponsorizzarli, ottenendo un buon seguito che nel corso dei mesi le ha permesso di espandere gradualmente la sua rete di contatti.

“Creiamo sensazioni che si trasformano in emozioni”

Nella sua produzione – totalmente artigianale e a mano – rientrano orecchini dal design particolare ma raffinato e minimal, braccialetti e collane da donna ma anche da uomo, totalmente personalizzabili (e ottime idee regalo per le feste) in base alle singole esigenze del cliente; in particolare, in questa stagione natalizia le stelle, le lune e i charms oro e multicolor fanno da padroni per ravvivare l’atmosfera già scintillante delle festività ormai alle porte. «“Creiamo sensazioni che si trasformano in emozioni”, questo è il motto di Serendipity Design. L’idea è infatti quella di creare bellezza che si adatti a tutti i tipi di personalità perché la bellezza non va stereotipata ma va vissuta a 360° – commenta Ilaria, che aggiunge – il mio obiettivo è fare in modo che le persone possano associare al brand “Serendipity Design” l’idea del sogno e della libertà, da intendersi come libertà di essere noi stessi al 100%». Per idee su acquisti e piccoli cadeaux natalizi, non esitate a visitare le pagine sopracitate anche per rimanere aggiornati sulle novità.