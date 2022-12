Fondazione San Matteo e Asp insieme a favore delle persone a rischio usura

La Fondazione San Matteo Apostolo e ASP della Romagna Faentina insieme per sviluppare servizi a favore delle persone sovra indebitate e a rischio usura. Nell’ambito dei servizi gestiti dall’ASP Romagna Faentina, è operativo, dal 2018, il progetto ‘Faenza contro l’Usura’ per dare risposta all’emergenza sociale del sovra-indebitamento e dell’usura. L’elaborato è finanziato dal 2019 dalla Regione Emilia Romagna all’interno degli interventi per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico.

Gli obiettivi del progetto

Le azioni operative sono state concordate e condivise con l’Unione della Romagna Faentina e con il Servizio Dipendenze Patologiche (DP) di Faenza con l’obiettivo di:

1) garantire l’apertura di uno sportello per il contrasto al sovra indebitamento delle persone e delle famiglie e al rischio di usura per almeno 1 giorno alla settimana e di attivare incontri mirati di approfondimento con le persone indebitate, anche il supporto di volontari precedentemente selezionati e formati.

2) attivare percorsi di formazione sui bilanci personali e familiari rivolto agli operatori della rete (ASP, Servizio DP, Servizi Sociali e volontari sportello).

3) dispiegare, a seguito della valutazione e delle prese in carico delle domande di accesso allo sportello, una filiera di servizi a favore dei cittadini composta da:

incontri formativi sulla gestione del bilancio personale e familiare anche per approfondire i motivi del sovra indebitamento;

accesso al microcredito della BCC Ravennate, forlivese e imolese e della Fondazione Dalle Fabbriche;

accesso alla consulenza legale;

facilitazione dell’accesso a prestiti bancari, con la garanzia dei fondi previsti dall’art. 15 della Legge 108/96

facilitazione per l’accesso ai percorsi per uscire dall’indebitamento previsti dalla Legge 3 del 2012

4) consolidare le consulenze legali per le pratiche di saldo e stralcio del debito e offrire supporto legale per i percorsi di uscita dall’usura. È all’interno di questo contesto che si inserisce la collaborazione con la Fondazione San Matteo

Apostolo per cooperare congiuntamente nel territorio della Romagna Faentina e della Bassa Romagna attraverso: