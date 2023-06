Riaprono al pubblico alcune zone del Cimitero dell’Osservanza

Riapertura di una parte del Cimitero dell’Osservanza dopo gli interventi per rimettere in sicurezza le prime aree colpite dall’alluvione del 16 e 17 maggio che ha inondato con acqua e fango alcune zone del cimitero manfredo.



Nella giornata di lunedì 12, infatti, il gestore del dell’Osservanza, Azimut SpA, in accordo con il Comune di Faenza, ha reso accessibile il Chiostro della Chiesa, il Chiostro Manfredi e il Campo degli Angeli. Molti i faentini che in questa giornata hanno potuto fare visita ai propri cari anche in questo momento di difficoltà. Da lunedì 19 giugno, verrà poi riaperto agli utenti anche il Chiostro Novizi, il Chiostro Badia I, il Campo Ossari e Badia II, fino all’altezza del Campo degli Inglesi. A tal proposito Azimut fa sapere che, per i lavori che stanno interessando altre aree, per ragioni di sicurezza, al momento sarà possibile accedere solo ed esclusivamente alle aree elencate.



L’accesso, nelle aree visitabili, sarà garantito sia per le visite ai defunti sia per le tumulazioni in quelle aree, dove vi siano loculi disponibili con il benestare della famiglia del defunto.



Per le aperture delle altre aree gli operai incaricati da Azimut lavoreranno per fasi fino alla riapertura dell’intero cimitero. Le comunicazioni e i calendari di riapertura di queste ultime aree saranno fornite tempestivamente. Azimut provvederà inoltre all’affissione di cartelli informativi e a dare comunicazioni puntuali per informare la cittadinanza anche attraverso il proprio sito internet.