“Oltre il viaggio” inaugura la mostra di Lietta Morsiani

Viene inaugurata giovedì 15 giugno alle 18:30, presso la Rocca di Riolo, la mostra “Oltre il viaggio” dell’artista imolese Lietta Morsiani, presentata dal critico d’arte Aldo Savini. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, sarà presente all’evento l’Assessore alla Cultura Davide Marani.

Insignita nel 2019 del premio alla carriera nell’ambito del concorso d’arte “Caterina Sforza” – organizzato dall’Associazione Culturale “Logos” di Lugo e curata da Marilena Spataro, l’artista imolese espone per la prima volta all’interno della Rocca le sue opere, riprendendo la tematica del viaggio.

Nelle parole di Morsiani, il soggetto principale di questa mostra di sculture «è Ulisse e tutti i personaggi dell’Odissea, ma esso è un pretesto per parlare del viaggio non come fine ma come mezzo di trasformazione: attraverso i vari incontri e vicissitudini possiamo acquisire nuove consapevolezze, perché essi non sono solo con l’altro fuori di noi, ma anche con l’altro dentro di noi». A corredo di queste opere sono esposte anche varie sculture dedicate alla metamorfosi, che evidenziano le continue trasformazioni dell’animo umano.

La mostra rimarrà aperta dal 15 giugno al 10 luglio negli orari di apertura della Rocca di Riolo, ovvero il giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 23.00, il sabato dalle 15.00 alle 23.00, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.