Quartiere Borgo di Faenza: il 9 settembre la prima delle tre serate di discussione sul Pug

Come è organizzato e gestito il nostro territorio? All’interno del percorso partecipativo “Orizzonti Comuni” messo in atto dall’Unione della Romagna faentina verso la definizione di un Piano Urbanistico Generale Intercomunale, il Quartiere Borgo di Faenza organizza tre giornate di discussione, formazione e scambio di idee sulla questione. Il primo appuntamento è il 9 settembre alle 20.45 presso il Teatro di S. Maria Maddalena.

Raccogliere idee e proposte per il territorio

Il percorso proposto dal Quartiere Borgo si compone di tre giornate: nelle prime due verranno analizzati i principali punti del Pug e ci sarà ampio spazio al dibattito per portare nuovi temi e idee, mentre nella terza giornata si raccoglieranno i risultati di quanto discusso e si lavorerà su questi per migliorare, integrare o modificare i contenuti emersi. Lo sguardo sarà quindi sia locale, sul quartiere, sia esteso alla Romagna Faentina. “Invitiamo tutti a partecipare, anche se non vivono in Borgo, per poter portare il proprio contributo”, scrivono dal Quartiere Borgo, “Crediamo, come consiglio di Quartiere, che la partecipazione democratica vera, concreta, plurale sia un elemento strutturale e necessario per la nostra comunità”.

La prima serata il 9 settembre

Nelle prime due serate si discuteranno i principali punti del Piano Urbanistico Generale. Nella prima serata che si terrà il 9 settembre alle 20.45 presso il Teatro di S. Maria Maddalena, si affronterà quindi il tema della rigenerazione urbana: si parlerà della qualità dell’abitare, dello spazio pubblico, dei parchi e uso del verde in città, miglioramento energetico e sismico degli edifici. Si discuterà poi di spazio pubblico e mobilità: qualità dello spazio pubblico e accessibilità dei servizi, spazi aggregativi e ricreativi, infrastrutture e mobilità sostenibile. Il dibattito toccherà poi il tema della difesa del paesaggio naturale e delle identità dei luoghi naturali: si parlerà quindi anche di biodiversità, boschi e aree protette, parchi fluviali e infine di resilienza, riduzione del consumo di suolo, azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e prevenzione delle calamità, sicurezza territoriale. A conclusione della serata poi sarà possibile portare idee e avanzare proposte per progetti per la città.

Gli altri appuntamenti il 16 e il 21 settembre

L’appuntamento successivo sarà il 16 settembre alle 20:45 presso la Sala Kiss del Circolo “I Fiori”. Tra i temi principali di questo secondo appuntamento l’attratività: si discuterà di luoghi identitari, centri storici, turismo, escursionismo, itinerari culturali, attività sportive e commercio. Altro tema di questa serata sarà quello dell’impresa: si parlerà di economia circolare, aziende agricole e attività produttive, qualità degli spazi del lavoro. Infine spazio anche al tema del paesaggio agricolo: valorizzazione delle risorse agricole locali e delle produzioni tipiche. Ultimo appuntamento il 21 settembre presso la sede del Quartiere Borgo in via Saviotti 1. In questa occasione verrà presentata la bozza con le proposte e sarà lasciato spazio per il confronto.

