Dal 9 al 13 settembre a Brisighella l’Antica Sagra del Monticino

Musica, artigianato e animazione animeranno Brisighella dal 9 al 13 settembre per l’Antica Sagra del Monticino. Dal 4 al 12 settembre inoltre è possibile visitare la XXVI mostra del concorso fotografico sociale presso la Galleria Comunale in Via Naldi 5 organizzata dal Gruppo Foto Amatori Brisighellesi che rimarrà aperta il giovedì e il venerdì dalle 20 alle 22, il sabato dalle 16 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 22.

Sagra del Monticino: il programma

Da giovedì 9 a lunedì 13 settembre, Brisighella celebra l’Antica Sagra del Monticino, la tradizionale manifestazione del borgo che unisce il programma liturgico all’intrattenimento. Si inizia con l’omaggio a Don Sandro Pompignoli, giovedì 9 settembre alle 16, attraverso le sculture di Michele Gottarelli esposte per la mostra “Memoria Storica” a cura di Valeria Cavina presso la sede dell’Associazione “Memoria Storica I Naldi e gli Spada”, in via Naldi 17. Venerdì 10 settembre, alle 20:30 invece, presso la sala polivalente del complesso Cicognani in via Pascoli, ci sarà la presentazione il libro “Brisighella…O cara! Luoghi e personaggi del Borgo”, in ricordo dell’autore brisighellese Paolo Malpezzi. La serata sarà accompagnata dalla pianista Maria Laura Berardo. Si prosegue sabato 11 con la 48° edizione della Frusta d’Oro che si terrà presso il Parco Osservanza. La tradizionale gara tra i migliori s’ciucaren della Romagna sarà accompagnata dalla Banda del Passatore di Brisighella, che quest’anno compie mezzo secolo di attività. Sarà presente in loco lo stand gastronomico, ma soltanto su prenotazione al 0546/81166 oppure scrivendo a iat.brisighella@racine.ra.it. Domenica 12 settembre il centro storico di Brisighella sarà animato dalle 9 alle 21 da mercati di prodotti tipici, artigianato locale, artisti di strada. Nel programma ludico della festa, oltre alla consueta area dedicata alle giostre anche l’animazione per bimbi e famiglie con “Stelle Volanti” di Elena Veronesi su Piazza Carducci e i giochi da tavolo in Via Fossa. Presso l’area esterna del Circolo Anspi G. Borsi sarà attivo dalle 11 alle 21 lo stand gastronomico dell’Associazione Feste Medioevali in collaborazione con il Circolo G.Borsi, gli Amici di Marina di Ravenna, in una sorta di gemellaggio Mare e Collina, e la Pro Loco di Brisighella. Si chiude lunedì 13 settembre, con la testimonianza di Emanuela Bianchi Porro, sorella della beata Benedetta Bianchi Porro, con la presenza dell’attore, regista e scrittore Franco Palmieri che si terrà alle 20:45 presso la Chiesa dell’Osservanza di Brisighella. Ospite dell’evento anche Don Massimo Masini, autore del libro “La Madonna mi è cara”.