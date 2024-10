L’alluvione in Romagna, Confartigianato in aiuto alle imprese

Confartigianato in aiuto alle imprese in supporto alle imprese del territorio nel contesto di una Romagna nuovamente colpita da gravi alluvioni, con il territorio sommerso dall’acqua e l’Appennino segnato da frane e smottamenti. A poco più di un anno dall’ultimo disastro, le stesse drammatiche immagini si ripetono. La popolazione, che aveva iniziato a ricostruire, si trova di nuovo a fronteggiare paura e incertezza. Confartigianato Emilia Romagna ha espresso vicinanza ai territori colpiti e si è messa a disposizione delle associazioni locali per assistere gli imprenditori e le loro famiglie in questa nuova emergenza.

Confartigianato: appello alle istituzioni per interventi urgenti

Il presidente regionale Davide Servadei e il segretario Amilcare Renzi hanno dichiarato: “Ci attiveremo con ancora più determinazione per sollecitare le Istituzioni, dal Governo centrale alla Regione, a intervenire rapidamente, non solo per gestire l’emergenza attuale, ma per avviare un piano di manutenzione del territorio che possa mitigare l’impatto del maltempo in futuro.”