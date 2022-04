Riparte la rassegna di Independent Poetry: primo appuntamento il 6 aprile al Prometeo

Ripartirà con il poeta Alessandro Brusa il ciclo di appuntamenti dedicati alla poesia a cura dell’associazione faentina Independent Poetry, mercoledì 6 aprile alle 21 al Circolo Prometeo di Faenza. Il calendario degli appuntamenti si estende fino a luglio.

Serata di apertura: “L’amore dei lupi” di Alessandro Brusa

La serata di apertura del 6 aprile al Circolo Prometeo alle 21 sarà dedicata a “L’amore dei lupi” la più recente pubblicazione dell’autore Alessandro Brusa uscita per Giulio Perrone Editore nel 2021: un potente canzoniere in cui la sfera privata si eleva a parola comune, proprio per l’universalità del tema trattato. La compatta raccolta di testi attraversa l’amore in ogni sua forma: tra impeti di avvicinamento e di allontanamento, di conquista e di perdita, la sessualità va in scena senza scandali, proprio tanto quanto la tenerezza di ogni abbraccio, o la profondità di un pensiero. Introdurrà la serata Luca Bombonati, presentazione a cura di Rossella Renzi.

Gli altri appuntamenti

“Vivi nella parola. I sepolcri dei poeti romagnoli” di Nevio Spadoni e Fabio Pagani

Sabato 7 maggio alle 18, alla Bottega Bertaccini di Faenza, la rassegna proseguirà con la presentazione di “Vivi nella parola. I sepolcri dei poeti romagnoli” libro scritto dal poeta e drammaturgo Nevio Spadoni e dal docente Fabio Pagani (L’arcolaio editore, 2021). Il volume sviluppa un percorso sul tema della morte, affiancando ai testi di trenta autori romagnoli del Novecento le fotografie dei loro sepolcri, in un viaggio ideale che conduce il lettore da Bologna fino a Rimini. L’antologia conduce anche un viaggio temporale, oltre che geografico, da Giovanni Pascoli fino a Giovanni Nadiani, attraversando la produzione di autori come: Renato Serra, Dino Campana, Ferruccio Benzoni, Nino Pedretti, Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Elio Pagliarani e molti altri. Presenta la serata, in dialogo con gli autori dell’opera, Monica Guerra.

“Sotto falso nome” di Stefano Simoncelli il 20 maggio

Venerdì 20 maggio alle 18 presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza, il poeta Stefano Simoncelli presenterà la sua recente opera “Sotto falso nome” (PeQuod, 2022). Gli assenti, da sempre protagonisti dei versi di Simoncelli, ritornano con garbo e naturalezza ad assottigliare il velo che separa le dimensioni, a mescolare gli universi di morte e vita, presenza e assenza, ricordo e sogno. Il peso di ogni perdita piega lo sguardo, l’alba rattrappisce e ritualmente consegna all’autore e al lettore la quotidiana ferita della separazione, ma sono gli slanci di grazia improvvisa a confondere i confini tra le isole di un’ipotetica demenza e le carezze dei morti. È in questa mescolanza, con la semplicità delle cose che riguardano il Tutto, che accediamo all’universo del poeta dove memoria e silenzio hanno assorbito buona parte dell’esistenza, dove il dialogo è lasciato agli oggetti in disuso, alla voce buona dei morti.

“Il paesaggio nuovo”, Michele Donati il 10 giugno

Venerdì 10 giugno alle 18 presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza, il poeta e giornalista Michele Donati presenterà la sua opera di esordio “Il paesaggio nuovo” uscito per il Vicolo Editore nel 2021, con prefazione del poeta veneziano Francesco Sassetto. I luoghi della Romagna faentina, terre in cui l’autore affonda memoria e radici, sono protagonisti di questi versi: emblemi della trasformazione perpetrata dall’uomo sulla natura all’insegna delle logiche del profitto e di un malinteso progresso, ma anche luoghi dell’anima da cui una ripartenza è- o dovrebbe essere- possibile. L’urgenza di un linguaggio altro, portatore di un rinnovato senso del sacro -tanto legato ai luoghi quanto agli esseri umani che li popolano-, si fa stimolo per la coscienza e possibile direzione per uscire dallo stallo in cui la contemporaneità pare incastrata. Ristabilire prospettive di lungo termine e travalicare le logiche numeriche dello sfruttamento sono vie percorribili, ma soprattutto imprescindibili.

Laboratorio sulla poesia: 8 e 9 luglio

Seguiranno venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio alcuni incontri laboratoriali sulla scrittura in versi, riservati ai

soli associati.

Info

Per le restrizioni Covid ogni incontro sarà gestito in base alle normative vigenti, prenotazione consigliata tramite email, fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni: indep.poetrygmail.com – www.independentpoetry.org