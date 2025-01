Il faentino Gianni Morsiani è il nuovo Presidente della FIJLKAM

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) inaugura una nuova stagione con l’elezione di Gianni Morsiani come presidente. Conosciuto per la sua lunga esperienza e dedizione al mondo delle arti marziali e in particolar modo alla palestra Lucchesi, Morsiani rappresenta una figura di riferimento per il movimento sportivo italiano del settore.



La sua elezione è arrivata proponendo l’obiettivo di consolidare e valorizzare ogni disciplina, dagli atleti ai tecnici fino alle società sportive. La nuova guida punta a rafforzare il ruolo della FIJLKAM a livello nazionale e internazionale, affrontando con determinazione le sfide future e promuovendo un approccio inclusivo e innovativo.



L’auspicio per il nuovo presidente è di costruire un percorso ricco di successi, in cui la passione e la competenza possano contribuire alla crescita dell’intero movimento sportivo. Con il sostegno della comunità FIJLKAM, l’intero settore è pronto a lavorare insieme per continuare a far crescere queste discipline, simboli di tradizione, tecnica e valori sportivi.