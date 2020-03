M’illumino di meno: il Gruppo Tampieri aderisce e pianta un gelso

Anche il Gruppo Tampieri di Faenza aderisce a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edizione di quest’anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. Nella giornata di venerdì 6 marzo, in occasione della campagna 2020 siamo quindi stati tutti invitati non solo a spegnere le luci, ma anche a piantare un albero, perché un albero fa luce. In Tampieri è stato così piantato un gelso, l’albero paziente e saggio, che si aggiunge quindi al piano di piantumazione in corso nel perimetro dello stabilimento.

L’iniziativa 2020 era volta ad aumentare il numero degli alberi

Il Gruppo Tampieri è molto attento ai temi ambientali, infatti da sempre investe nelle migliori tecniche disponibili e persegue un miglioramento continuo delle prestazioni per ridurre gli impatti, facendo della sostenibilità uno dei propri pilastri. Si pone costantemente obiettivi di responsabilità e fa in modo che le proprie attitudini siano attuate e sostenute anche da tutti i collaboratori. In particolare vengono incoraggiati e incentivati, sia all’interno sia con fornitori e clienti, la sensibilità e il rispetto per l’ambiente.

Gruppo Tampieri: l’attenzione alle fonti rinnovabili

Tampieri da sempre produce energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, utilizzando scarti e sottoprodotti delle lavorazioni principali, e depura le acque reflue che restituisce poi alla falda superficiale, attingendo quindi il meno possibile alle risorse prime. Grazie a una importante opera di prevenzione, mantiene sotto controllo tutte le fonti di pericolo e emergenza ambientale. Favorisce inoltre l’apertura e il dialogo costruttivo nei confronti dei dipendenti, della comunità nella quale opera, delle altre aziende del territorio, delle istituzioni e degli enti locali. Ogni anno, tra le altre cose, le aziende principali Tampieri spa, Tampieri energie srl e Faenza depurazioni srl, vengono certificate Iso 14001, oltre adessere soggette ad Autorizzazione integrata ambientale.