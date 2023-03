Giovani pianisti della Sarti: borsa di studio dal Rotary Faenza

Credere in sé stessi e nelle proprie capacità, costruire un sogno e poi perseguirlo con la passione e la dedizione contro cui nulla possono la fatica e le difficoltà. Con questa intenzione Alessandra e Anna Galletti hanno presentato la loro donazione al Rotary Club di Faenza, di cui Alessandra è socia, per finanziare una borsa di studio dedicata a giovani musicisti della Scuola di Musica “Sarti”.

La sensibilità nei confronti dei giovani e della loro formazione è da sempre fra i principali obiettivi dell’azione rotariana che il Club vuole, ancora una volta, declinare con particolare attenzione alle eccellenze del proprio territorio, dedicando l’iniziativa alla memoria del padre di Alessandra e Anna, Angelo Galletti, noto musicista della città.

Giovedì 9 marzo un’esibizione al piano a tema libero per sette under 18

Il Rotary Club di Faenza ha quindi organizzato, in collaborazione con la Scuola di Musica, una manifestazione aperta alla cittadinanza nella serata di giovedì 9 marzo, presso la Sala dei Cento Pacifici del Teatro Masini di Faenza. Per l’occasione sette giovani pianisti di età non superiore ai 18 anni, selezionati dai docenti fra gli allievi della scuola, si cimenteranno in un’esibizione a tema libero per una durata massima di 10 minuti ognuno. I docenti presenti stileranno poi una classifica in base alla quale tutti i partecipanti riceveranno un premio.

L’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata promossa dal Rotary Club, e accolta da parte della Scuola di Musica, ha già stimolato l’impegno a replicare nei prossimi anni, valorizzando giovani talenti che si dedicano allo studio di altri strumenti musicali.