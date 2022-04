Vittoria delle ragazze della squadra faentina di pallavolo Fenix contro il Collemarino

La Fenix si congeda dal proprio pubblico con una vittoria, superando 3-0 il già retrocesso Collemarino nell’ultimo match casalingo della stagione regolare. In questo incontro, recupero della seconda giornata di ritorno, le faentine si sono presentate rimaneggiate, dovendo inserire nel roster Bertoni e Solaroli, entrambe nella squadra di serie C della Tecnoprotezione, brave a dare il loro contributo facendosi trovare pronte.

Fenix Faenza -Pallavolo Collemarino: 3-0

Ottimo risultato per le ragazze di Fenix Faenza che vincono 3-0 contro il Pallavolo Collemarino. Questi i punteggi dei tre set: 25-12; 25-17; 25-20.

Faenza : Casini 11, Tomat 11, Ceroni 9, Bertoni, Solaroli 4, Emiliani 6, Grillini 4, Martelli (L2), Greco (L1) 1, Besteghi, Maines 5. All.: Serattini

7, Cremascoli, Rossi 10, Mancini (L1). All.: Pellini

Il coach Serattini: “una vittoria di squadra”

La Fenix entra in campo molto concentrata e si aggiudica con un ampio scarto i primi due set, terminati 25-12 e 25-17, mentre il terzo è più combattuto (25-20), anche se sempre condotto dalle padrone di casa. “Faccio i complimenti alle ragazze perché ognuna ha dato il proprio contributo per vincere nonostante i pochi allenamenti delle ultime settimane – spiega coach Maurizio Serattini -. Purtroppo tra infortuni e Covid è da quasi un mese che non riusciamo ad allenarci con continuità, addirittura spesso lo abbiamo fatto una sola volta a settimana, e devo ringraziare la serie C che ci ha aiutate, dandoci Bertoni e Solaroli per questo partita, dato che ci mancavano tre giocatrici. Anche loro hanno

contribuito al successo ed infatti questa è stata una vittoria di squadra. Ora speriamo di trovare più continuità nel nostro lavoro quotidiano e ci prepareremo per la difficile partita di sabato in casa del Calanca Persiceto, sperando di recuperare Alberti tra le giocatrici attualmente non disponibili”.

Gli altri appuntamenti della Felix

La Fenix ritornerà in campo sabato 23 alle 18 in casa del Calanca Persiceto alle 18, recupero della terza giornata del girone di ritorno. Classifica (tra parentesi le gare disputate). Teodora Settore Giovanile Ravenna (18) 40; Olimpia Teodora Ravenna (18) 39; Fenix (18) 34; Moma Anderlini Modena (19) e Calanca Persiceto (18) 33; Fatro Ozzano (18) 28; Apav Bcc Fano (18) 27; VTB Berna Bo (18) 24; Retina Cattolica Volley (19) 21; Volley Academy Sassuolo (18) 12; Nuova Pallavolo Collemarino (18) 11.