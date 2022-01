Covid: tamponi di fine quarantena al drive trough solo su richiesta medica. In farmacie convenzionate per gli asintomatici

Da lunedì 10 gennaio l’accesso ai drive through per il tampone di fine isolamento o quarantena può avvenire solo attraverso la richiesta del Medico di Medicina Generale o

dei Servizi di Igiene Pubblica e non è consentito l’accesso diretto.

Tamponi di fine quarantena per asintomatici

L’Ausl Romagna sottolinea che per le persone che si presentano senza richiesta non sarà possibile effettuare il test e ribadisce che, così come comunicato dalla Regione, che da lunedì 10 gennaio, per

le persone senza sintomi Covid 19 i test antigenici per la fine quarantena e isolamento si potranno effettuare gratuitamente nelle farmacie convenzionate del territorio. Tutte le info sono consultabili sul portale regionale al link https://www.regione.emilia- romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale- semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati/test-antigenici-rapidi-in-farmacia