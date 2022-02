Nubifragio e alberi caduti: intervento dei vigli a Faenza

Un violento nubifragio e venti fino a 76 Km/h hanno colpito il territorio faentino nella serata di venerdì 25 febbraio causando diversi disagi e segnalazioni di alberi caduti e allagamenti. La pioggia è calata solo nella tarda serata. L’evento metereologico ha richiesto la mobilitazioni dei Vigili del Fuoco che, dalle 22.00, si sono recati in diversi luogo della città e della collina per rimuovere alberi caduti e materiale spazzato via dal vento.

In alcune zone di Faenza, il disagio è stato creato anche vicino a cassonetti dove il vento ha spinto rifiuti in mezzo alla strada.

Questo slideshow richiede JavaScript.