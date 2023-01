100 anni di Silvio Corbari: la posa della corona di alloro

Nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare i cento anni del partigiano Silvio Corbari, questa mattina il sindaco Massimo Isola e il presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, hanno presenziato assieme ai rappresentanti del Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, della sezione manfreda dell’Anpi e del centro sociale che porta proprio il nome del giovane partigiano, a una breve cerimonia durante la quale è stata deposta una corona di alloro nei pressi della targa commemorativa che indica l’abitazione nel Borgo Burbecco, in corso Europa 97, dove nacque Corbari.

Chi era Silvio Corbari

Nato a Faenza il 10 gennaio 1923 era un operaio meccanico che, in seguito dell’armistizio del 1943 scelse di continuare a combattere i tedeschi come partigiano assemblando la Banda Corbari. Fu impiccato a Castrocaro il 18 agosto 1944 a seguito di uno scontro a fuoco avvenuto in un rustico nelle colline di Modigliana, Ca’ Cornio in cui fu arrestato. Il suo corpo e quello di coloro arrestati e uccisi insieme a lui fu appeso in Piazza Saffi a Forlì come monito per tutta la popolazione. Silvio Corbari è Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria.