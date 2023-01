ITIP Bucci: sabato 14 e domenica 15 l’ultimo Open Day

Tornano gli Open day di ITIP Bucci, l’appuntamento di orientamento scolastico e presentazione dei vari piani di studio in cui si articola il percorso didattico dell’istituto. Sabato 14 gennaio, dalle ore 15 alle 18, per la sezione ITI e domenica 15 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30, per la sezione IPSIA. L’Itip «Luigi Bucci» accoglierà famiglie, ragazze e ragazzi del territorio per la visita all’istituto. Accompagnati dal personale docente e dagli studenti in corso, sarà possibile visitare tutti i laboratori e soddisfare ogni curiosità di ragazzi e genitori su quello che la nostra scuola può offrire loro.

Open Day ITIS Faenza

La sezione tecnica ITIS dopo aver illustrato il biennio propedeutico, presenterà i diplomi di Perito in Informatica e Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica, Meccatronica ed Energia. Questi percorsi consentono di esercitare la libera professione, trovare occupazione come impiegato tecnico sia nel settore pubblico che privato, avere accesso ai percorsi post diploma IFTS regionali e ITS nazionali oltre a poter proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà universitaria.

Open Day IPSIA Faenza

La sezione professionale IPSIA (via San Giovanni Battista 13) illustrerà invece il piano di studi relativo al Diploma in Manutenzione ed Assistenza tecnica Questo titolo di studio permette di trovare rapidamente un’occupazione coerente col percorso di studi, promuovere e gestire una propria impresa artigiana, avere accesso ai percorsi post diploma IFTS regionali e ITS nazionali oltre a poter proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà universitaria.

Come iscriversi alla scuola secondaria di II grado

In caso di impossibilità a partecipare all’OPEN DAY è possibile fissare un appuntamento con la scuola scrivendo a orientamento@itipfaenza.edu.it ed uno dei nostri docenti farà da accompagnatore durante la visita rispondendo a ogni domanda. Per ulteriori informazioni: www.itipfaenza.edu.it Si comunica che da lunedì 09 gennaio a lunedì 30 gennaio 2023 è possibile fare l’iscrizione on line tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it disponendo del codice fiscale dello studente e dei genitori. Ribadendo che si ha l’obbligo di effettuare l’iscrizione on line, in caso di difficoltà ad operare in autonomia la Segreteria dell’ITIP Bucci è a disposizione in tale periodo, dal lunedì al sabato con orario 8.00/9.00 e 11.00/12.30 a prestare assistenza.