VIPER: nuovo progetto di ricerca di Maria Cecilia Hospital sul Piede diabetico

Fare ricerca sul il trattamento del piede diabetico e delle sue complicanze: Maria Cecilia Hospital del gruppo GVM Care & Research è capofila dell’innovativo Grazie al progetto di ricerca VIPER verrà sviluppata oltre ad una piattaforma innovativa per l’identificazione del rischio e il monitoraggio da remoto del paziente, nuovi device sensorizzati indossabili utili a valutare in tempo reale lo stato infiammatorio degli arti

Rivelare i fenomeni ischemici precoci nel Piede diabetico

Il progetto ambisce al rilevamento precoce di fenomeni ischemici e alla prevenzione di lesioni ulcerative nei pazienti con piede diabetico. Per raggiungere questi obiettivi, il team di Ricerca Scientifica di Maria Cecilia Hospital propone di combinare, all’interno di una piattaforma di telemedicina, l’identificazione di biomarcatori infiammatori specifici con i dati raccolti tramite dispositivi indossabili che valutano in tempo reale lo stato infiammatorio degli arti del paziente. L’applicazione di tecniche statistiche avanzate e algoritmi di intelligenza artificiale ai dati clinici permetteranno l’elaborazione di un “punteggio di rischio” per ciascun paziente.

“L’individuazione di biomarker innovativi dei processi ischemici e infiammatori, coniugata alla possibilità di monitorare lo stato infiammatorio degli arti in questi pazienti, rappresenterà una svolta nell’identificazione precoce e nella gestione delle complicanze neuroischemiche del paziente con piede diabetico – spiega la prof.ssa Elena Tremoli, Direttore Scientifico e Direttore del Laboratorio Sperimentale a Maria Cecilia Hospital -. Tale approccio multifattoriale, associato a un’accurata valutazione clinica, consentirà la cura del singolo paziente in una prospettiva di medicina di precisione, con ricadute positive sulla gestione e sull’educazione terapeutica del paziente, e conseguente miglioramento della qualità di vita dello stesso, nonché della sostenibilità del sistema sanitario”.

“Il progetto vedrà lo sviluppo di metodologie all’avanguardia e parallelamente la realizzazione di dispositivi indossabili sensorizzati IoMT (Internet of Medical Things), per un costante monitoraggio da remoto dei parametri – spiega la prof.ssa Tremoli –. I biomarcatori innovativi, i dati di telemedicina e quelli clinici saranno integrati in una piattaforma coadiuvata dall’intelligenza artificiale che permetterà di definire uno score di rischio personalizzato mediante tecniche di machine learning, in grado di elaborare grandi quantità di dati sviluppando modelli statistici e algoritmi”

Il 25% dei diabetici è affetto da problemi neuroischemici che portano al Piede diabetico

Per comprendere la portata del progetto, si consideri che le più recenti stime dell’OMS prevedono 640 milioni di pazienti affetti da diabete mellito entro il 2040 (oggi sono 420mila) di cui 3,5 milioni in Italia, con un’incidenza del 6,2% sulla popolazione totale (Osservatorio ARNO Diabete, Società Italiana di Diabetologia in collaborazione con CINECA). Una delle più temibili complicanze della patologia è il piede diabetico, conseguenza di processi neuroischemici che interessa oltre il 25% dei pazienti e che senza un adeguato intervento può degenerare in gangrena, con la necessità di ricorrere all’amputazione dell’arto. Il Ministero della Salute riporta che nel triennio 2019-2021 vi sono state 6.500 amputazioni all’anno. Inoltre, circa l’8% all’anno di questi pazienti è andato incontro a più di un intervento di amputazione e l’impatto epidemiologico della patologia si accompagna a un significativo incremento di morbilità e mortalità nella popolazione diabetica.

I numeri evidenziano l’importanza di un monitoraggio continuo della malattia per chi ne è affetto, al fine di identificare precocemente un aggravamento del quadro clinico. Questo consentirà l’impostazione di una strategia di cura vincente con importanti ricadute sulla qualità della vita e sul tasso di sopravvivenza del paziente, oltre ai benefici sociali ed economici.

Che cos’è il progetto VIPER per la prevenzione del Piede diabetico

L’importanza del progetto VIPER risiede nel riuscire a coniugare medicina di precisione, telemedicina e score di rischio innovativi mantenendo il focus sul singolo paziente.

Il progetto, infatti, si articola in tre aspetti principali:

un approccio sperimentale volto a identificare biomarcatori che evidenzino lo stato infiammatorio e ischemico del paziente con piede diabetico; lo sviluppo e la sperimentazione di una calza sensorizzata per misurare la temperatura locale e di una soletta dotata di sensori elastici conduttivi nanostrutturati in grado di rilevare la pressione esercitata dal piede durante il passo.I dispositivi sono collegati aun’infrastruttura di telemedicina, che combina i dati inviati dai dispositivi smart con i dati clinici in un’interfaccia accessibile al medico curante e al paziente; lo sviluppo di uno strumento per valutare il livello di rischio mediante l’applicazione di tecniche statistiche avanzate e algoritmi di intelligenza artificiale ai dati clinici del paziente.

Il progetto VIPER ha l’ambizione di integrare in modo innovativo l’approccio al paziente con piede diabetico, sempre più orientato alla conservazione dell’arto, come spiega il prof. Luca Dalla Paola, responsabile dell’unità operativa per il trattamento medico e chirurgico del piede diabetico presso Maria Cecilia Hospital, uno dei massimi esperti mondiali della patologia e del suo trattamento: “Ogni anno effettuiamo circa 1.000-1.200 interventi con una percentuale di salvataggio pari al 90-95% – dichiara il professore -. VIPER apre nuove prospettive nella direzione della conservazione dell’arto: siamo infatti in grado di effettuare una diagnosi precoce delle complicanze neuroischemiche del diabete a carico degli arti inferiori, in un’ottica di prevenzione delle stesse e delle condizioni ulcerative che necessiterebbero di un approccio chirurgico”.

“Maria Cecilia Hospital è un centro di riferimento nazionale per il trattamento del piede diabetico e considera il progetto VIPER fondamentale per accrescere il know-how nell’ambito della medicina di precisione, nello sviluppo di soluzioni di telemedicina che mettano il paziente al centro e nella creazione di paradigmi di interazione paziente-medico che instaurino comportamenti virtuosi nel paziente a fronte di meccanismi di engagement basati sulla tecnologia – dichiara il dott. Lorenzo Venturini, Amministratore Delegato di Maria Cecilia Hospital –. La modularità dei risultati, dei prodotti e della piattaforma realizzati dal progetto VIPER ne consentirà l’estensibilità ad altre condizioni cliniche tra cui chirurgia vascolare, ortopedica, riabilitazione motoria”.