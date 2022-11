Più di mille iscritti al Trail del Cinghiale che si disputerà il 4 e il 5 novembre

Si sono chiuse, con una grande adesione , le iscrizione per il Decennale del “Trail del Cinghiale”, ed anche quest’anno tutti i 1.100 pettorali sono andati a ruba. La gara il 4 e il 5 novembre.

Il Trail del Cinghiale

A pochi giorni dall’evento la macchina organizzativa, di cui fanno parte anche l’Amministrazione Comunale, Seniobike Asd, Pro Loco, Palazzuolo Asd, ed Outdoor&Trekking Store, è in piena fibrillazione e si sta pianificando come procedere anche nell’eventualità del maltempo. L’appuntamento clou delle gare in natura dell’Appennino Settentrionale, ed in particolare in quello Tosco-Romagnolo, inizierà alle 22 di venerdì 4 con la partenza, utilizzando le lampade frontali, della K107 (Anello giallo + blu + verde, con D+ 6.400 m.), che per tutti i classificati entro le 26 ore, fra i 200 starter, distribuirà 5 punti ITRA. Sabato alle 6 il via di altri 200 nella “classica” K60 (Anello verde, con D+ 3.850 m.), e l’opportunità, tornando entro 15 ore, di accumulare 3 punti ITRA; alle 7,30 i 300 della K33 (Anello giallo + rosso, con D+ 1.910 m.), che mette in palio 2 punti ITRA, a tutti i finisher entro le 7 ore; ed infine la “short” K15 (Anello rosso, con D+ 760 m), è stata scelta da 400 concorrenti, molti dei quali esordienti del specialità, che scatteranno in pieno giorno, alle 10. Per tutti finisher t-shirt e smanicati prodotti da Biotex col logo del Cinghiale e medaglia del decennale appositamente coniata in ceramica.