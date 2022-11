Due incontri di formazione per genitori il 3 e il 10 novembre a Solarolo

Giovedì 3 e giovedì 10 novembre doppio appuntamento alle 20.30 presso la Biblioteca comunale di Solarolo con l’incontro “Non so proprio come dirlo: crescere in famiglia anche attraverso il conflitto”.

“Dal Dialogo alla Pace”

L’evento fa parte del calendario dell’edizione 2022 di “Dal Dialogo alla Pace”, il progetto dell’Unione Romagna Faentina dedicato alla promozione del dialogo interculturale e dell’educazione alla pace, realizzato con il contributo della Regione Emilia- Romagna. Nei due appuntamenti “gemelli” la psicologa Deborah Rambaldi e la bibliotecaria Luana Silvestrini incontreranno i genitori per parlare di situazioni conflittuali tra i membri della famiglia e della loro risoluzione in modo costruttivo. A corredo verranno dati consigli di lettura utili per parlare di conflitto e di pace in famiglia.