Dal 23 al 25 settembre torna a Faenza il Talk. Tra gli ospiti Paola Turci e Luca Bizzarri

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il “Talk” del Post. Si tratta della quarta edizione del festival dell’informazione del Post diretto da Luca Sofri. L’evento quest’anno si svolgerà in tre giornate, dal 23 al 25 settembre a Faenza nei locali di Faventia Sales. Tra gli ospiti Paola Turci e Luca Bizzarri.

Il programma

Il programma ancora in via di definizione vede protagonisti volti noti del Post, come Luca Sofri e Francesco Costa che riproporranno la rassegna stampa de Il Post, Emanuele Minetti, Stefano Nazzi. Tra gli ospiti anche Diego Bazzoni, il direttore dell’Internazionale Giovanni De Mauro, Andrea Pennacchi, Ludovica Lugli, Luca Bizzarri e Paola Turci.

Tra le conferme di questa edizione anche la presenza della libreria Moby Dick che avrà uno spazio più significativo nel contesto del Talk, in collaborazione con lo studio di progettazione Bartoletti Cicognani che supporta il festival nella logistica. Collabora con il Post anche il laboratorio di Comunicazione d’Impresa di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna che coinvolgendo gli studenti che promuoveranno l’evento sui canali social nei mesi precedenti e durante il festival.

Faenza la casa madre del Post Talk

“Per il quarto anno di seguito il Talk ha dato appuntamento agli abbonati e non a Faenza con l’idea di una comunità aperta” dice il direttore Luca Sofri. Il festival trova l’appoggio di Faventia Sales “che ha tra i propri valori portanti proprio la formazione e l’educazione” aggiunge il presidente di Faventia Sales Luca Cavallari, ” “Tre anni fa abbiamo accolto la sfida di organizzare nei nostri spazi restaurati un evento importante e di caratura nazionale come ‘il Post Talk’. Ci troviamo adesso a presentarne la quarta edizione, che non solo conferma l’ex Salesiani come location, ma prevede più incontri, più giornate, più ospiti. Tutto questo ci spinge a impegnarci per fare ancora meglio ma penso sia anche il segnale del buon lavoro fatto finora nel restituire alla comunità faentina un luogo di tutti come Faventia Sales”. Soddisfatto anche il comune delle “basi solide di un festival che cresce nonostante le difficoltà di questi anni”, così il vicesindaco Andrea Fabbri: “La notizia della maggiore durata di questo appuntamento non può che soddisfarci: siamo certi che la nostra città e con lei il Complesso ex Salesiani siano la cornice più adatta per un’iniziativa di qualità come ‘il Post Talk’, che anche quest’anno porterà a Faenza ospiti di primo livello”.