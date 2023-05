Scuola: il calendario delle aperture

Si comunica il calendario di riapertura delle scuole nel comune di Faenza.





Martedì 23 maggio, riaprono i Centri di formazione professionale.





Mercoledì 24 maggio riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia (asili nido) e di tutte le scuole ad esclusione delle secondarie di secondo grado per le quali verranno dati aggiornamenti nella giornata di domani, martedì 23 maggio.





Si precisa che martedì 23 maggio sono sospese le attività dei servizi educativi della prima infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per permettere il rientro del personale scolastico ai fini della riorganizzazione necessaria alla ripresa.