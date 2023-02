Scomparsa 14enne di Massa Lombarda. Appello della madre a Chi l’ha visto?

Arriva a “Chi l’ha visto?” il caso di Asia, la 14enne di Massa Lombarda scomparsa da casa lo scorso 3 febbraio, intorno alle 7 del mattino, quando avrebbe dovuto prendere un treno diretto a Faenza, per raggiungere l’Istituto Scolastico che frequenta e che invece non ha mai raggiunto, non dando più notizie di sé.

La madre Olimpia ha contattato la trasmissione di Raitre nell’intento di far arrivare il suo messaggio alla figlia e allertare chiunque nel territorio dovesse imbattersi nella ragazza. “Torna a casa perchè ti stiamo aspettando” ha detto con voce rotta la madre che ha raggiunto telefonicamente il programma, “siamo tutti preoccupati. Torna a casa perchè hai una famiglia che ti ama e non sei sola. ”

Asia ha occhi castani e capelli neri ed è alta 160 cm. Probabilmente indossa un piumino, leggings e scarpe da ginnastica, tutto di colore nero. Ha con sé uno zaino nero.