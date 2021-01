Aprire una nuova attività: tutto quello che c’è da sapere

Cominciare una nuova attività non è mai una cosa semplice né gestibile in poco tempo, soprattutto in un periodo in cui l’economia globale è messa in crisi dalla pandemia praticamente in ogni settore. Come fare quindi per aprire un’azienda? Quali sono i primi passi da compiere? Chiaro che tutto cambia a seconda delle situazioni personali e del tipo di impresa che si vuole avviare, ma in generale accanto all’adeguata competenza nel campo professionale prescelto serve anche saper fare un’adeguata analisi del mercato, cercando di capire da dove arrivano i clienti, come opera la concorrenza, come raggiungere le persone al meglio tramite campagne di marketing sui social, con quali fornitori collaborare se ce n’è bisogno. Servirà anche ovviamente un capitale iniziale da investire e, se non si dispone immediatamente di liquidità, bisognerà chiedere un prestito a un istituto di credito o a un privato. Ma quali sono le cose più importanti cui dobbiamo pensare?

Contenere i costi per aumentare i profitti

A proposito di economia, un’azienda alle prime armi ha l’obbligo di massimizzare i profitti per mettersi sulla giusta strada verso il rientro dei costi iniziali, sempre importanti quando si avvia un’attività. In questo senso, il modo più intelligente di aumentare i propri profitti è cercare di migliorare quanto più possibile le performance dell’impresa, cercando di ottimizzare le risorse e soprattutto di far rimanere contenuti i costi. Una delle voci di spesa su cui si può intervenire in maniera più immediata è ad esempio quella relativa all’energia: esistono infatti delle offerte di energia elettrica pensate esclusivamente per aziende, e studiate quindi per le imprese e per le attività commerciali, con i loro specifici bisogni. Così facendo si risparmierà sui consumi di elettricità, con costi decisamente ridotti alla fine dell’anno. Inoltre, un’arma molto forte a disposizione degli imprenditori di oggi è la digitalizzazione: ricorrendo quindi laddove possibile a strumenti di analisi dati per capire meglio come ottimizzare la propria attività o a piattaforme di e-commerce per raggiungere più clienti possibile senza investire nell’acquisizione di reti commerciali. Anche il marketing digitale è importante e paga sempre, vista la presa che hanno i social network sulla vita di tutti i giorni: più d’impatto e soprattutto meno costosa un’inserzione sul web che un cartellone pubblicitario.

Studiare i competitors

Come già accennato in precedenza, è molto importante analizzare i comportamenti della concorrenza quando si opera in un mercato, specie se vi si affaccia per la prima volta. Studiare le strategie dei competitors aiuta a capire quali sono le idee giuste e apprezzate dalla potenziale clientela e quali invece sono gli errori da evitare, a quale target è meglio rivolgersi in base al prodotto o servizio che si vende, così come distinguersi dagli altri per risultare come un’azienda unica rispetto alle altre. I vantaggi sono tanti e, per farlo, bisognerà monitorare l’attività dei soggetti concorrenti, magari facendosi aiutare da professionisti dedicati.

Riuscire ad avviare un’azienda in questo periodo può non essere facile, ma seguendo i giusti consigli e con la dovuta attenzione sarà possibile farla crescere con successo.