Presentato il Motor Arena, da settembre un centro culturale del motorsport faentino

A Faenza nasce un nuovo progetto totale di valorizzazione regionale a livello turistico ed economico, che vedrà al suo interno anche un centro culturale e di edutainment per raccontare la storia del “motorsport made in Faenza”. Prenderà vita così, nell’area a ridosso del casello autostradale di Faenza, in spazi messi a disposizione da Faenza Erre nell’area del Faenza Shopping Park, il “Motor Arena”, centro dinamico e altamente innovativo che grazie alla collaborazione tra partner pubblici e privati, esalterà la Motor Valley in tutte le sue sfaccettature.

Motor Arena: il progetto

L’innovativo progetto nasce grazie all’impegno del Comune di Faenza e di IF Tourism Company. Queste due realtà strategiche si uniscono ai principali protagonisti del mondo dei motori del territorio: Scuderia AlphaTauri, Gresini Racing, Autodromo di Imola, Gian Carlo Minardi. L’obiettivo condiviso da tutti i partner è quello di valorizzare l’indiscutibile saper fare di questa zona dell’Italia nel mondo dei motori. Una leadership riconosciuta a livello internazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, l’intesa è stata formalizzata con la firma di un protocollo tra i soggetti promotori che fissa la road map delle varie fasi di realizzazione di “Motor Arena”, con apertura prevista per il settembre 2023. Partner dell’iniziativa anche la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Con.Ami che sosterranno l’investimento e il Comune di Imola, per un progetto che nasce come perfetto completamento dell’offerta dell’Autodromo. Questo imponente polo attrattivo dedicato alla passione del motorsport, vivrà di experience uniche a livello internazionale. La nuova “Motor Arena” ospiterà esposizioni temporanee e permanenti di moto di ogni epoca, memorabilia, foto e video, eventi site-specific, tornei ed esibizioni di e-sport motoristici. Grazie ai simulatori sarà possibile provare l’emozione di una gara in pista, collegamenti ed interazioni audio/video durante le dirette televisive di gare di Formula 1 e Moto GP, con speaker d’eccezione. Sarà possibile vivere l’esperienza di un cambio gomme e scoprire i segreti della vita dei box. La ricerca costante sui materiali e lo sviluppo tecnologico sono fondamentali in questo settore, tanto che una parte dell’experience sarà dedicata a un’area-laboratorio in cui verranno utilizzate le tecnologie all’avanguardia per l’interazione manuale. “Motor Arena” è un percorso inedito ed estremamente stimolante per tutti i sensi, che permetterà a singoli visitatori e ad aziende di concentrare in questo luogo momenti di divertimento, di scoperta, di formazione e di passione per le auto e le moto.

Motori e turismo

“La Motor Arena -spiega il sindaco Massimo Isola– è una grandissima opportunità per la nostra città. Motor Arena sarà una struttura che ci consentirà di valorizzare importanti aziende del territorio come la Scuderia AlphaTauri e il Team Gresini Racing che svolgono una funzione importantissima anche per la nostra città e che in quella sede potranno generare turismo, cultura e moltissimo interesse. In relazione alla Motor Valley dell’Emilia Romagna riteniamo importante lo strumento che sta per nascere a Faenza; questo avrà una funzione turistica, presentando al contempo le innovazioni tecnologiche delle realtà coinvolte e, non ultimo, potranno essere motivo di incontri. Sono convinto che la Motor Arena, nato dalla collaborazione di soggetti molto diversi e che ringrazio per il lungo lavoro di lavoro e ricerca, sarà una progettualità molto forte e che darà al territorio grandi risultati”.