Modifiche viabilità in via medaglie d’oro

Per lavori alla rete Italgas, mercoledì 5 aprile, dalle ore 7.30 alle ore 19, in via Medaglie d’Oro, nel tratto tra il semaforo e la rotatoria nei pressi dell’accesso dell’istituto scolastico Persolino Strocchi, verrà attivato il divieto di transito nella corsia con direzione di marcia Ravenna – Firenze (dal sottopasso verso il semaforo) e il divieto di sosta con rimozione forza per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata. Le deviazioni verranno indicate in prossimità del cantiere.