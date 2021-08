Matteo Tabanelli (Rione Nero) vince il Palio del Niballo 2021

Non si può certo dire le emozioni siano mancate. Tra cadute di cavalieri, polemiche per bersagli presi o mancati, a conquistare il 64esimo Palio del Niballo sabato 31 luglio è ancora una volta Matteo Tabanelli del Rione Nero. Si tratta della 17esima vittoria del rione di Porta Ravegnana, secondo in questa classifica dietro solo al Rione Rosso.Dopo 25 mesi di stop lo stadio Bruno Neri è tornato a ospitare dame, destrieri e cavalieri, e nel rispetto delle norme di sicurezza centinaia di spettatori hanno potuto assistere alla giostra dal vivo. La classifica finale vede davanti Rione Nero 7 scudi, Giallo 6 scudi, Rosso 4 scudi, Borgo e Verde zero scudi.

La giostra

Prima serie di sfide: cade Timoncini, il Palio perde un cavaliere

Inizia nel peggiore dei modi il Palio del Niballo del dopo pandemia. Alla prima tornata di sfide, tra Borgo Durbecco e Rione Verde, il cavaliere Manuel Timoncini cade in curva, con il cavallo che ha bisogno di diversi giri di campo prima di essere fermato. Tornata nulla e infortunio a Timoncini, trauma all’avanbraccio sinistro, costretto al ritiro: la giostra del Borgo dura così solo pochi secondi. Senza avversari, conquistano lo scudo Rivola (Rosso, al debutto nel Niballo), Ravagli (Giallo) e Tabanelli (Nero).

Il Rione Verde esce fuori dai giochi

La prima vera sfida del Niballo dopo 25 mesi di stop, di fatto, è quella tra i giovani Billi e Rivola: il cavaliere del Verde arriva nettamente prima ma manca il bersaglio: scudo al Rosso. Nella tornata successiva, Ravagli e Ischia Porto si confermano in gran forma e conquistano lo scudo. A Ravagli risponde Tabanelli, che conquista lo scudo con quello che finora era il miglior tempo della giostra (12’539). Per Billi invece, serata no: nulla la tornata in cui corre da solo.

Il caso del bersaglio mancato del Giallo

Nella sfida tra Rosso e Giallo, arriva prima Ravagli, che sempre colpire il bersaglio, ma la tornata è nulla secondo i giudici di gara, nonostante le proteste del rione di Porta Ponte. “Non c’è colpo di lancia dentro il bersaglio – affermano i giudici – ed è stata presa solo la parte superiore del bersaglio”. Nella tornata successiva, Tabanelli conquista il bersaglio e passa così in vantaggio nella giostra con tre scudi conquistati su tre. Rivola vince poi la sfida con Billi: il cavaliere di Porta Montanara arriva ancora una volta prima ma manca il bersaglio.

A Tabanelli il primo scontro con Ravagli

Gli animi si scaldano poi per quella che sembra essere la sfida decisiva. Tabanelli batte sulla pista di destra Ravagli con il miglior tempo (12’451) e ipoteca seriamente la vittoria del Niballo 2021. Per restare sulla scia del cavaliere del Nero, ora Ravagli deve vincere tutte le restanti sfide, e così fa vincendo contro Billi prima e Rivola poi. La quarta serie di sfide si conclude così con questa classifica: Giallo 5, Nero e Rosso 4 scudi, Verde e Borgo zero scudi.

L’ultima serie di sfide: Niballo deciso già prima del big match con Ravagli

Inizia così la serie di sfide finale: se Tabanelli riesce a fare tre scudi su tre prima dello scontro con Ravagli, avrà conquistato il Niballo 2021. La prima lo vede correre da solo, senza problemi. Nella seconda tornata vince su Nicolas Billi. La sfida che può decretarlo campione è quella con il Rosso: Tabanelli non sbaglia, sangue freddo da veterano e Niballo che resta a Porta Ravegnana. Resta suggestiva la sfida finale con Daniele Ravagli: lo scudo va al Giallo.

Matteo Tabanelli: secondo successo al Palio del Niballo

Il Palio del Niballo ricomincia là dove si era fermato prima del Covid: ancora una volta sono loro il binomio più forte: Tabanelli e Kelly in Black. Il Rione Nero torna alla vittoria con il 25enne Matteo Tabanelli, agricoltore. Da meno di otto anni si allena con la lancia in tornei storici e sarà alla sua quarta apparizione nella gara più titolata. Tabanelli è 18° cavaliere della storia del Rione di via Della Croce e vanta la vittoria della Bigorda 2016 e del Niballo 2019 con sette scudi conquistati su otto.