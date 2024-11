L’Albana e il Sangiovese della Sabbiona premiati al Merano Wine Festival

Ci sono ben due etichette dei colli faentini tra i vini che saranno premiati al Merano Wine Festival, evento internazionale tra i più esclusivi del mondo enologico in programma dall’8 al 12 novembre nella città altoatesina.

Il tema centrale del WineFestival

Tema centrale dell’edizione 2024 del Merano WineFestival è l’interrogativo “Quo Vadis?”, un quesito che riguarda tutti gli attori del settore vitivinicolo, e più in generale agricolo, messi a dura prova da molteplici sfide quali la crisi climatica, la sostenibilità ambientale, il calo dei consumi, l’apertura a nuovi mercati internazionali e alle nuove generazioni di consumatori.

Le parole di Mauro Altini, titolare della cantina La Sabbiona

“Siamo molto felici per questo importante doppio riconoscimento. La Romagna e, in particolare, le colline faentine sono cresciute molto a livello qualitativo, coniugando tipicità e profilo moderno in bottiglie sempre più apprezzate dagli amanti del buon bere e da turisti che amano visitare il nostro splendido territorio, dove tutto l’anno c’è una proposta interessante di eventi e occasioni di approfondimento enogastronomico”.

I vini premiati

La Romagna Albana Docg Alba della Torre 2022 è un’interpretazione classica del vitigno bianco simbolo di questa terra: a spiccati profumi floreali e fruttati che tendono alla pesca fa da contraltare un sorso pieno e succoso. Il Romagna Sangiovese Superiore Riserva “Mammutus” 2021 è un vino di grande avvolgenza e complessità, che unisce profumi intensi di frutta rossa matura, ciliegie e spezie a un gusto persistente.