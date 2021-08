“La Terra”: spettacolo filosofico a Castel Raniero il 28 agosto alle 21

“Niente fiorisce nel cielo che non sia prima germogliato sulla terra”, scriveva il filosofo francese Gustave Thibon. Il titolo della terza edizione della rassegna filosofica “Meraviglia di fine estate” sarà infatti proprio “La Terra”, in occasione dell’anniversario dell’incontro tra i due filosofi Simone Weil e Gustave Thibon. L’appuntamento è il 28 agosto a Castel Raniero dalle 21 nel campo dietro la chiesa in uno spettacolo di musica, teatro e filosofia. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative Covid e sarà necessario esibire il Green Pass.

“La Terra”, spettacolo filosofico

Ritornano gli spettacoli filosofici a Castel Raniero. La rassegna “Meraviglia di fine estate” viene riproposta per la terza edizione anche quest’anno, con il titolo “La Terra”. Tutti coloro che amano riflettere e stupirsi della bellezza e del pensiero sono invitati a raggiungere il campo di Castel Raniero muniti di coperta o cuscino per accomodarsi sul prato e gustare lo spettacolo filosofico. Perché…la filosofia fa spettacolo? Secondo la prof.ssa Beatrice Bandini, ideatrice dell’evento, la risposta è affermativa e ciò è possibile perché la filosofia, oltre che porsi domande e riflettere in profondità, nasce dalla meraviglia verso il sublime, e verso il puro senso dell’essere. L’occasione dell’evento è l’anniversario dell’incontro fra Gustave Thibon e Simone Weil nell’agosto del 1941, proprio 80 anni fa. In piena guerra lei si rifugiò presso di lui per ritrovare il contatto con la terra nel lavoro agricolo.

Filosofia, teatro e musica dal vivo

Coniugare filosofia, teatro e musica dal vivo è senz’altro la via proposta per fare esperienza di tutto ciò il 28 agosto alle 21. Al progetto partecipano giovani attori, un sestetto di ottoni del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e il neonato team Erranti. Erranti è un rifugio di filosofia nel senso che i due ideatori erranesi offrono e organizzano varie proposte e servizi: da spettacoli filosofici, incontri di filosofia per principianti, a serate a tema con menù filosofici e collaborazioni con agriturismi e Musei, ma anche Counseling Filosofico individuale e comunitario. Il Counseling Filosofico è una relazione di aiuto che si avvale degli strumenti filosofici nella quale è fondamentale il rapporto interpersonale, la vera occasione per fare filosofia: è dal rapporto che si sviluppa il discorso filosofico, ed è dal problema reale che nasce la riflessione filosofica.

Per altre informazioni ecco il volantino dell’iniziativa : La Terra